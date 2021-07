So vielfältig ist schwarzer Knoblauch

Der Unterschied zwischen Knoblauch und schwarzem Knoblauch besteht ganz einfach darin, dass er mehrere Wochen lang bei konstanter Temperatur fermentiert wird. Dieser Prozess ist nicht sonderlich kompliziert, erfordert aber Geduld sowie eine Gärkammer oder ein anderes Gerät (zum Beispiel einen Reiskocher), das über mehrere Wochen eine konstante Temperatur halten kann.

Dabei verändern sich die Knoblauchzehen sowohl in der Textur, indem sie cremig werden, als auch in der Farbe – sie nehmen ein tiefes Schwarz an – und im Geschmack. Das natürliche Knoblaucharoma bleibt erhalten, es ist jedoch nicht mehr so intensiv wie jenes von frischem Knoblauch. Dafür entwickeln sich andere Geschmacksrichtungen: vor allem Umami, aber auch Noten von Lakritz, Pflaume und Pilz sind zu vernehmen, und zu allen Aromen gesellt sich eine interessante Süsse.

Wozu wird schwarzer Knoblauch verwendet?

Da schwarzer Knoblauch bereits gekocht ist, kann er gleich verzehrt oder weiter verarbeitet werden. Dazu schälst du ihn einfach wie normalen Knoblauch. Die ganzen, weichen Zehen können aber auch zum Würzen verschiedener Speisen benutzt werden, wie zum Beispiel für Steaks: Um ihnen einen einzigartigen Geschmack zu verleihen, wird der Knoblauch vor dem Braten über das Fleisch gerieben. Aber auch zu Blumenkohl-Rosetten, die im Ofen gebacken werden, passt er hervorragend.

Schwarzer Knoblauch kann auch zu einer Dip-Sauce verarbeitet werden, die zum Beispiel zu Hähnchen oder Ente gegessen werden kann. Dafür pürierst du ihn mit einem Mixer, bis eine feine Maße entsteht. Bei Bedarf kannst du das Ganze mit etwas Wasser verdünnen. Die Stücke werden dann so in der Sauce gedippt, als ob es Senf wäre.

Ebenfalls großartig schmeckt der Knoblauch in Kombination mit Mayonnaise: Wenn du genügend Zeit zur Verfügung hast, machst du diese selbst; ansonsten mischst du einfach ein paar Zehen in die Mayo aus der Tube. Streichen kannst du das Resultat dann auf ein Brot oder du garnierst gleich ganze Sandwiches damit. Aber halte dich fest: diese Kombination ist so lecker, dass sie süchtig macht!

Ebenfalls köstlich ist schwarzer Knoblauch auf einer Pizza: Er lässt sich wunderbar mit Käse kombinieren und verleiht dem Teig eine interessante Note. So auch einer Salatsauce – jedoch nicht mit der Schärfe eines rohen Knoblauchs, die manche Menschen als unangenehm empfinden, sondern mit einem zurückhaltenden Aroma.

Sogar zu Desserts schmeckt der fermentierte Knoblauch und kann da verwendet werden, wo auch immer eine schmackhafte Dimension hinzugefügt werden kann. Achte jedoch darauf, dass du nicht zu viel davon benutzt, da sein Geschmack den Rest übertönen könnte. Sogar süße Backwaren können damit verfeinert werden, und natürlich auch herzhafte, wie etwa ein Parmesan-Mürbegebäck für den stilvollen Aperitif.

(L'essentiel/Romain Wanner)