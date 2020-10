Der Tanga feiert sein Comeback

In der Mode wiederholt sich alles irgendwann wieder. Der Tanga aber hatte in den letzten Jahren in der Modebranche eine intensivere On-/Off-Beziehung als Cardi B und Offset. Seine Blütezeit war - wie vieles, was heute wieder Trend wird - in den späten 90er/ frühen 2000ern. Dort wurde er von Stars wie Halle Barry, Paris Hilton und Christina Aguilera populär gemacht.

Ende der 2000er verschwand der sichtbare Tanga wieder von der Bildfläche. Schließlich gingen auch die Hosen, die man damals trug, nicht mehr bis zur Hüfte, sondern bis zum Bauchnabel.

Was in der Mode lange Zeit als trashy galt, ist nun wieder total tragbar.

Das hat nicht nur mit den immer wiederkehrenden Modetrends, sondern auch mit einem Wechsel in der Gesellschaft zu tun. Früher empfanden manche die sichtbare Frauenunterwäsche als anstößig, bei Männern fand man denselben Trend (wir denken an sichtbare Boxershorts) höchstens etwas schludrig, im besseren Falle aber lässig.

Unterdessen verschwimmen in der Mode nicht nur die Grenzen der Geschlechter, es werden auch andere veraltete Werte überholt. So dürfen Männer zu ihrer Weiblichkeit und Frauen zu ihrer Sexualität stehen, ohne dabei als billig abgestempelt zu werden.

Schon vor rund einem Jahr poppte der sichtbare Tanga hie und da auf. Versace zeigte für die Frühlingskollektion von 2020 einen Look mit sichtbarem String an Bella Hadid. Wenige Zeit später zeigte sich auch Hailey Bieber mit Glitzer Tanga auf dem Roten Teppich der Met Gala.

So richtig in der breiten Maße kam der Trend aber nie an. Die Zeichens stehen jetzt aber gut, dass der sichtbare String gekommen ist, um (vorerst) zu bleiben.

So zeigte sich Kim Kardashian im neuesten Givenchy Kleid inklusive rotem Tanga.

Bella Hadid präsentierte einen Look mit Unterhosen-Blitzer bei Savage x Fenty Vol. 2. Zeigt aber...

...dass sie auch privat auf den Tanga-Look setzt.

Auch Dua Lipa beweist, dass ein sichtbarer Tanga cool aussehen kann.

(L'essentiel/Johanna Senn)