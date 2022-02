Mit diesem Trick stinkt der Abfalleimer nicht

Es gibt viele Gründe für schlechte Gerüche in der Wohnung. Der Abfalleimer ist allerdings immer ganz vorne dabei: Essensreste oder auch nur schon Lebensmittelverpackungen können ganz schön schnell unangenehm riechen.

Die Tiktok-Userin @the_spin_cycle teilt auf ihrem Account Haushalts-, Beauty- und Lifestyletricks. Einer davon war in den letzten Tagen besonders beliebt: Ihr Video darüber, wie sie den schlechten Gerüchen im Abfalleimer mit WC-Gel den Garaus macht, hat bereits 1,8 Millionen Views gesammelt.

Katzenstreu und Backpulver?

Die Idee stößt bei den anderen Userinnen und Usern auf großen Anklang. «Alexa, schreib WC-Gel auf meine Einkaufsliste», witzelt eine Userin. In den Kommentaren findet sich aber nicht nur Lob für die Idee, sondern auch eine ganze Reihe anderer Vorschläge, wie man unangenehme Gerüche aus dem Abfalleimer verhindert.

«Ich schütte jeweils ein bisschen duftenden Katzenstreu auf den Boden des Abfalleimers, das saugt nicht nur Flüssigkeiten auf, sondern neutralisiert auch Gerüche» sagt Userin Nikki. Auch der Alleskönner Backpulver kommt bei manchen Nutzerinnen und Nutzern beim Abfall zum Zug: «Ich mache Backpulver oder Natron in den Abfalleimer. Wenn dann irgendwas aus dem Abfallsack tropft, kann man einfach ein bisschen Essig in den Eimer leeren, herumschwingen, wegschütten, fertig.»

Eine weitere Userin benutzt Autodüfte – also Wunderbäumchen oder Ähnliches, und schwört, dass es den Abfalleimer für Ewigkeiten frisch hält. In den Kommentaren zum Video finden sich auch diverse Kommentare, die sich über das Schwarmwissen bei Tiktok freuen: «Es ist so cool, wie in den Kommentaren hier jeder seinen eigenen Tipp dazu gibt. Deswegen liebe ich diese App.»

(L'essentiel/Meret Steiger)