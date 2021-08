In diesem Dorf gibt es Häuser für einen Euro

Wenn Du nur einen Euro in Deinem Portemonnaie hast, kannst Du in Italien Hausbesitzer oder Hausbesitzerin werden. Und zwar im charmanten italienischen Dorf Maenza, das etwa eineinhalb Stunden von Rom entfernt liegt. Hunderte alte Steinhäuser werden laut «CNN» in den kommenden Monaten zum Verkauf angeboten.

Im Gegensatz zu anderen italienischen Dörfern, die in der Vergangenheit bereits 1-Euro-Häuser angeboten haben, um gegen die Abwanderung vorzugehen, ist der Hintergedanke bei der Aktion in Maenza ein anderer: Das Dorf will damit verhindern, dass Makler und Spekulanten die Häuser aufkaufen, um damit lediglich Geld zu verdienen.

«Das ist kein sterbendes Dorf, die Menschen bewohnen immer noch den alten Teil davon, aber es braucht neue Luft zum Atmen», sagt Bürgermeister Claudio Sperduti zu «CNN». Er möchte auch, dass neue Menschen einziehen, um dem Dorf mit etwa 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern neues Leben einzuhauchen.

Obwohl sich jeder und jede bewerben kann, werden Familien mit Kindern und junge Paare bevorzugt, die sich dauerhaft in Maenza niederlassen möchten. Dabei gibt es aber keine ganzjährige Aufenthaltspflicht. Wer sich entschließt, eines der Häuser zu kaufen, verpflichtet sich dazu, allfällige Renovierungsarbeiten innerhalb von drei Jahren abzuschließen und eine Kaution in Höhe von 5000 Euro zu hinterlegen. Außerdem muss der Gemeinde ein detaillierter Plan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, wofür das Haus bestimmt ist (Haupt- oder Nebenwohnsitz, Geschäft, Restaurant, Frühstückspension usw.).

(L'essentiel/Nina Seddik)