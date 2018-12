Dieses Gemüse enthält am wenigsten Kalorien

Da noch ein Keks und dort ein Punsch. Zu den Weihnachtsfeiertagen folgt dann auch noch ein Festmahl dem anderen. Da kommt rund um Weihnachten schon einiges an Kalorien zusammen, die sich bis ins neue Jahr vermutlich nicht wieder verabschieden wollen. Dabei gibt es eine ganze Fülle an Gemüsesorten, die schmecken und auch noch gut für die Linie sind. Denn das meiste Gemüse enthält nur sehr wenige Kalorien. Dadurch können Sie sich lästiges Kalorienzählen sparen und stattdessen nach Lust und Laune zugreifen.

Wir verraten Ihnen die zehn kalorienärmsten Gemüsesorten, die Ihnen die Tage nach dem Feste garantiert erleichtern:

Gurken

Die grünen Schlankmacher bestehen zu 95 Prozent aus Wasser. Dementsprechend kalorienarm sind Gurken auch: 100 Gramm bringen es gerade einmal auf 12 Kalorien.

Mangold

Die grünen Blätter stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe. So enthält Mangold größere Mengen an Kalium, Kalzium und Eisen sowie an Vitamin A und Vitamin C. Da 100 Gramm es gerade einmal auf 14 Kalorien bringen, dürfen Sie hier unbesorgt zugreifen.

Radieschen

Das Gemüse steckt voller Senföle. Diese sind nicht nur für den pikanten Geschmack verantwortlich, sondern haben auch eine antibakterielle Wirkung. Bei nur 15 Kalorien pro 100 Gramm dürfen jederzeit nebenbei ein paar Radieschen geknabbert werden.

Salat

Egal ob Kopf-, Feld- oder Eisbergsalat: Salate sind gesund und auch noch gut für die Linie. Denn die knackigen Salatblätter enthalten pro 100 Gramm nur etwas 15 bis 20 Kalorien. Wie bei den meisten Gemüsesorten ist dies auch hier auf den hohen Wassergehalt zurückzuführen.

Weißkohl

Das Gemüse ist nicht nur für einen hohen Vitamin C-Gehalt bekannt, sondern enthält auch viele wertvolle Antioxidantien, die im Körper als Radikalfänger fungieren. Pro 100 Gramm enthält Weißkohl außerdem nur 17 Kalorien.

Chicorée

Der im Chicorée enthaltene Bitterstoff Lactucopikrin regt Galle und Bauchspeicheldrüse an. Aber auch für die Linie ist das Gemüse gut: 100 Gramm enthalten nur 17 Kalorien.

Tomaten

Tomaten sind mit nur 17 Kalorien pro 100 Gramm nicht nur gut für die Linie, sondern haben auch eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Verantwortlich dafür ist der sekundäre Pflanzenstoff Lycopin, der den Körper durch seine antioxidativen Eigenschaften vor Erkrankungen wie Arteriosklerose schützen kann.

Staudensellerie

Das grüne Gemüse ist reich an sekundären Pflanzenstoffen und enthält zudem jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Unter anderem stecken in Staudensellerie größere Mengen an Kalium, Kalzium und Magnesium. Da Sellerie zu über 90 Prozent aus Wasser besteht, hat er nur 17 Kalorien pro 100 Gramm.

Aubergine

Die violette Frucht besteht größtenteils aus Wasser, weshalb sie es pro 100 Gramm im Schnitt nur auf 17 Kalorien bringt. Allerdings gilt dies nur für rohe Auberginen. Beim Zubereiten erhöht sich der Kaloriengehalt meist noch etwas, da sie leicht Fett aufnehmen.

Spargel

Sowohl weißer, als auch grüner Spargel ist voller Vitamin C, Vitamin E und Folsäure. Mit nur 18 Kalorien pro 100 Gramm ist Spargel außerdem sehr figurfreundlich.

(L'essentiel/kiky)