Fünf Zeichen, dass du ein Zucker-​​Junkie bist

1. Dir ist nichts süß genug

Früher fandest du Cupcakes viel zu zuckrig, heute müssen es gleich zwei sein? Deine Geschmacksnerven haben vielleicht bereits eine erhöhte Zuckertoleranz entwickelt. Du musst folglich zu immer größeren Zuckermengen greifen, um deine Gelüste zu stillen. Willkommen in der Zucker-Junkie-Welt!

2. Du hast Zucker-Sehnsüchte

Du denkst nach dem Mittag immer an die Süßigkeitenschublade in deinem Büro? Du versprichst dir, nur ein Bonbon zu essen, tigerst aber eine halbe Stunde später schon wieder zur Schublade? Wenn du etwas Süßes isst, steigt dein Insulinspiegel rasant hoch, sinkt aber genauso schnell wieder, weil die Kohlenhydrate im Zucker kurzkettig sind. Dein Körper will sofort Nachschub – willkommen im süßen Teufelskreis!

3. Du hast unreine Haut

Pickel und verstopfte Poren haben oft verschiedene Gründe. Ein erhöhter Zuckerkonsum kann aber zu einem unreinen Hautbild beitragen. Die Schwankungen deines Insulinspiegels lösen ein Hormonchaos in deinem Körper aus. Entzündungen werden beschleunigt und Pickel können entstehen.

4. Du hast zugenommen

Wer viel Süßigkeiten isst, nimmt eher zu, das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Wenn der Ernährungsplan vor allem aus Zucker besteht (dazu gehören auch Fertigsalatsaucen, Ketchup, gezuckerte Getränke und andere verarbeitete Lebensmittel), neigt man dazu, schneller wieder Hunger zu haben und somit mehr zu essen. Schuld daran sind auch die Insulin-Tiefs, die auf den Zucker-Rush folgen.

5. Du bist oft müde und schlapp

Du schläfst genug und fühlst dich trotzdem ständig erschöpft und energielos? Kannst du dich kaum konzentrieren und ist dir manchmal schwindlig? Daran könnten auch die Hochs und Tiefs in deinem Blutzuckerspiegel schuld sein. Dein Energielevel ist dann am konstantesten, wenn der Blutzuckerspiegel es auch ist. Das erreichst du mit Snacks wie Nüssen, Äpfeln oder auch Schokolade (mindestens 70 Prozent Kakaoanteil); sie lassen den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen und geben über lange Zeit Energie ab.

