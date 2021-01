Influencerinnen schminken sich jetzt Augenringe

Tiktok hat sich von einer Musikapp zu einem Ort gemausert, an dem Beauty- und Mode-Trends geboren werden. So wurden da bereits die Skinny Jeans für tot und Röcke an Männern für schick erklärt. Ginge es nach Tiktok, so wäre es jetzt auch an der Zeit den Concealer in Rente zu schicken.

Seit Kurzem zeigen sich dort Beauty-Influencerinnen mit dunklen Ringen unter den Augen. Diese sind aber nicht etwa Resultat einer durchzechten Nacht, sondern sorgfältig aufgemalt.

Dieser Trend ist eine gute Nachricht für alle Partymäuse und all diejenigen, die schon von Natur aus mit Augenringen beschenkt wurden. Einziger Haken an der Sache: Die Influencerinnen, die sich mit dunklen Augenschatten präsentieren, sind nicht etwa ganz légère frisch aus dem Bett aufgestanden, sondern trotzdem perfekt geschminkt.

Manche schminken sogar pinke Schatten

Dabei gehen einige sogar noch einen Schritt weiter und setzen die Augenringe mit pinkem Make-Up und Highlighter noch prominenter in Szene:

Sara Caster, eine der Influencerinnen, die mit ihrem Video viral gegangen ist, erklärte in einem späteren Tiktok, dass sie damit zeigen wollte, dass auch Augenringe schön aussehen können.

Was dabei aber noch nicht ganz klar ist: Wie sieht der Trend an einer Person aus, die nicht in den frühen 20ern ist? So kommentiert eine Userin unter einem der Videos: «Gebt der Gen-Z ein paar Jahre, dann müssen sie dunkle Augenringe nicht mehr faken.»

(L'essentiel/Johanna Senn)