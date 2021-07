Das Pin Top ist das Oberteil der Stunde

Eine falsche Bewegung und schon gibt's einen Busenblitzer: Der neueste Oberteil-Trend ist nichts für praktisch veranlagte Menschen oder solche, die in ihrem Alltag wichtige Dinge erledigen müssen. Models, It-Girls und Influencerinnen zeigen jetzt mit einem Oberteil, das kaum knapper sein könnte, ihre Vorderseite. Pin Top nennt sich der neuste Trend für obenrum.

Nachdem sich die Welt langsam wieder in die Normalität zurückbewegt und auch die Clubs wieder öffnen, erobern fancy Partytops wieder unseren Feed. Das Pin Top ist eines davon.

Eine der Ersten, die es ausführten, war selbstverständlich Crop Top Queen Emily Ratajkowski, die in einem Oberteil der amerikanischen Marke Cult Gaia Schlagzeilen machte. Die «Vogue» titelte: «Emily Ratajkowski bringt ihr Sommer-Halter-Top zu neuen Extremen» und die Klatschseite «Page Six» kommentiert den Look wie folgt: «Bei diesem Look wartet man nur so auf eine wardrobe malfunction (auf Deutsch: das unerwünschte Freilegen nackter Haut)».

Völlig unerschrocken von der Schwarzmalerei der Presse zeigt sich auch Model Bella Hadid im Pin Top. Dazu trägt sie eine tief sitzende Hose, das dem ganzen Outfit 2000er-Vibes gibt:

Von Jacquemus bis Hailey Bieber

Neben der in Los Angeles ansässigen Marke Cult Gaia tauchte eine Version des Pin Tops auch in der La Montagne Show für Herbst und Winter 2021/2022 von Jacquemus auf – in Form von verschiedenen Tops, die lediglich von einem Metallstäbchen zusammengehalten wurden. Hier eine Version mit einem kurzen Cardigan, gemodelt von Kendall Jenner:

Bella Hadid zeigte den Look bereits vor der Show samt Bauchmuskeln auf Instagram:

Ein weiteres Cali-Girl, nämlich Hailey Bieber, trägt das Trend-Top der Stunde. Das Oberteil wird lediglich von einer goldenen Sicherheitsklammer, einem winzigen Knopf und viel Vertrauen zusammengehalten:

Zeig so viel du willst

Wenn du dich selbst an das Pin Tops wagen willst, dir das Ganze aber etwas zu nackt ist, kannst du darunter auch ein Bralette tragen. Ähnlich wie der Look aus Kaschmir-Bralette und Cardigan der New Yorker Marke Khaite, mit dem Schauspielerin Katie Holmes 2019 viral gegangen ist:

Bist du jemand, der gerne zeigt, was da ist? Schön, dass du deinen Brüsten im Pin Top etwas Luft gönnst! Um allfällige Nippel-Blitzer zu vermeiden, empfiehlt sich Fashion Tape. Das ist ein doppelseitiges Klebeband, mit dem du den Stoff an der gewünschten Stelle befestigen kannst. Und schon bleibt alles da, wo es sollte. Wenn du dir unsicher bist, ob dein Bauch gestählt genug ist, um ihn zu zeigen, können wir nur sagen: Na klar ist er das!

In der Show von Jacquemus etwa sah man das Top auch an einem Model, das etwas kurviger ist als ihre Kolleginnen. Die Kombination aus High Waisted Hose und Flatterbluse sieht an jedem Körpertyp wunderbar aus:

Du willst den Look ausprobieren aber die Tops von Cult Gaia sind meist innerhalb Sekundenschnelle ausverkauft und Jacquemus ist dir zu teuer? Mit einem kurzen oder gecroppten Cardigan und einer hübschen Sicherheitsnadel, zum Beispiel aus dem Bastelgeschäft, kannst du dir dein eigenes Pin Top à la Hailey Bieber basteln.

(L'essentiel/Johanna Senn)