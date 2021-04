Kanyes Ur-​​Yeezys für Rekordsumme versteigert

Für einen Rekordpreis von 1,8 Millionen Dollar ist ein von US-Rapper Kanye West mitentworfenes und getragenes Paar Sportschuhe verkauft worden. Die Online-Investitionsplattform Rares zahlte umgerechnet 1,5 Millionen Euro für den Prototypen des Sneakers Nike Air Yeezy 1, wie das Auktionshaus Sotheby’s am Montag mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekordpreis für ein Paar Sportschuhe – 615.000 Dollar für Basketballschuhe von NBA-Legende Michael Jordan – um das Dreifache übertroffen.

Kanye West hatte das Design des Nike Air Yeezy 1 mitentworfen und den Schuh bei der Grammy-Verleihung 2008 der Öffentlichkeit vorgestellt. Yeezy ist der Spitzname des Rap-Moguls. Die Präsentation der schwarzen Sportschuhe sorgte damals für Furore – auch deshalb, weil Nike bis dahin Schuhe nur nach Sportlern benannt hatte.

Die Marke Yeezy erzielt Riesenumsätze

Die Sneakers kamen 2009 in limitierter Auflage in den Handel, der Nachfolger Nike Air Yeezy 2 im Jahr 2012. Dann beendete West die Zusammenarbeit mit dem US-Sportartikel-Giganten. Der Rapper war der Auffassung, nicht ausreichend an den Einnahmen beteiligt zu werden – und wechselte zum deutschen Nike-Konkurrenten Adidas.

Die Zusammenarbeit ist äußerst erfolgreich: Laut einer internen Note der Bank UBS, über welche die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, erzielte die Marke Yeezy im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar.

Investitionsplattform kauf die Ur-Yeezys

Das von West getragene Paar Nike Air Yeezy 1 gehörte bislang dem Schuhsammler Ryan Chang. Der Käufer ist die vom früheren American-Football-Spieler Gerome Sapp gegründete Investitionsplattform Rares. Dort können Käufer Anteile an seltenen Sportschuhen erwerben, wie Aktionäre Anteile an einem Unternehmen.



Um historische Sportschuhe ist in den vergangenen Jahren ein großer Markt entstanden. Der bisherige Rekordpreis von 615.000 Dollar für die Basketballschuhe von Michael Jordan wurde im vergangenen Jahr erzielt.

(L'essentiel/AFP)