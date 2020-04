Museen zeigen ihre unheimlichsten Stücke

Eine «Meerjungfrau», die ein bisschen aussieht wie ein Affe mit Fischschwanz, Dutzende von unheimlichen Puppen und 15 Jahrhunderte altes Haar: Diese und weitere unheimliche und verstörende Stücke aus ihren Sammlungen zeigen derzeit Museen aus aller Welt auf Twitter.

Wegen Corona sind die Museen geschlossen, aber online gibt es auch einiges zu sehen. Angefangen hatte alles mit einem Tweet des Yorkshire Museums, das unter dem Hashtag #CuratorBattle Museen dazu aufgefordert hatte, ihre verstörendsten Stücke zu zeigen. Das Yorkshire Museum hat dabei mit einem 1500 Jahre alten Haarband (inklusive Haarnadeln) den Anfang gemacht.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! ????Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...CAN YOU BEAT IT? ???? pic.twitter.com/ntPiXDuM6v— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

Das Deutsche Historische Museum ließ nicht lange auf sich warten und teilte eine Pest-Maske, das Egham Museum einen zerstörten Puppenkopf und das Penhurst Place Museum ein Plüschtier direkt aus der Hölle:

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM— Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Imagine rummaging through an archive and unwrapping this ????MC 490A: Broken Dolls head in many parts with fair hair c.1920 Found on the grounds of @StJudesHead. Let's hope they treat the pupils better ????#CuratorBattle #CreepiestObject pic.twitter.com/J5aVRNuSo6— Egham Museum (@EghamMuseum) April 17, 2020

Live from the Toy Museum of Penshurst Place, we present the Drinking Bear. Feed it a 2 pence piece and it'll pretend to drink from its cup as it stares into your soul. #CuratorBattle #CreepiestObject pic.twitter.com/ohNl2974UJ— Penshurst Place (@PenshurstPlace) April 17, 2020

Damit nicht genug: Im York Castle Museum gibt es ein Bild, das wohl Goldgräber bei ihrem Arbeitsalltag darstellen sollte – nur bestehen die Goldgräber aus den Scheren von Krabben.

STEP ASIDE ALL.These are hand-made models of figures playing cards and of gold miners hauling gold nuggets to the surface. BUT the figures are made from crab's legs and claws… Typical Victorians, they loved weird/creepy stuff. #CreepiestObject pic.twitter.com/A5NHiPGnVh— York Castle Museum (@YorkCastle) April 17, 2020

Das Norwich Castle-Museum schaltet sich auch ein: Bei ihm gibt es ein Nadelkissen in Bohnenform, komplett mit kleinen Kinderköpfen darin.

@RedHeadedAli how can we ignore such a call to arms?This particular item has caused a few nightmares for our followers this week. Our #CreepiestObject is...this pincushion! Complete with tiny children's heads. You're welcome, Twitter.#CURATORBATTLE pic.twitter.com/0YdmCE5dYD— Norwich Castle (@NorwichCastle) April 17, 2020

Ein besonders schräges Stück besitzen die Museums of the University of St Andrews: In ihrem Besitz befindet sich eine Schnupftabakdose, in der angeblich die Schamhaare einer Mätresse von George IV gelagert sein sollen.

Just had a thought. Not our object but we did once borrow a silver snuffbox from @MuseumsUniStA that is said to contain the pubic hair of one of George IV's mistresses. Yes that's right a pubic hair snuffbox.#CURATORBATTLE #creepiestobject pic.twitter.com/ePGY8eJ22R— Fairfax House (@fairfax_house) April 17, 2020

Der Sieger im Wettbewerb um die unheimlichsten und verstörendsten Ausstellungsstücke ist aber vermutlich das Nationalmuseum von Schottland. In seinem Besitz befindet sich ein Aquarium mit einer albtraumwürdigen Meerjungfrau:

(L'essentiel/mst)