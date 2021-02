Es gibt jetzt spezielle Masken für Bartträger

Wer Bart trägt, kennt das Problem: Nach einem langen Tag mit Maske hinterlässt sie lästige Druckstellen auf dem Vollbart. Beim Tragen liegt sie außerdem selten richtig. Und wirklich dicht ist das Ganze erst recht nicht. Sogenannte Bartmasken sollen jetzt Abhilfe schaffen.

Der Mundschutz, der an ein Babylätzchen erinnert, soll dank seiner Größe den ganzen Bart umhüllen und so Abdrücke vermeiden und den Träger beziehungsweise die Mitmenschen schützen.

Mit der Maske im Schurke-überfällt-Saloon-Look kannst du also deinen Bart schützen. Der Schutz für den Träger selbst sowie dessen Umfeld lässt allerdings zu wünschen übrig. So standen Masken aus Textil bereits in der Kritik, da sie Aerosole nicht so gut filtern wie FFP2-Modelle.

(L'essentiel/Johanna Senn)