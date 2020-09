Dieses Workout verbrennt 1.200 Kalorien pro Stunde

Ein Fitness-Training macht auf sich aufmerksam, denn es soll bis zu 1.200 Kalorien in nur einer Stunde schmelzen lassen. «Jumping Fitness» ist nicht umsonst zum Mega-Trend avanciert.

Zehn Minuten Springen sind im Vergleich so effektiv wie 30 Minuten Joggen. Das liegt vor allem am ganzheitlichen Ansatz und an der Intensität der Übungen: «Beim Jumping Workout sind über 400 Muskeln im Einsatz, viel mehr als bei vergleichbaren Ausdauersportarten», erklärt Jumping-Trainerin Melanie Herrmann von «Fitness & Dance Munich» im Interview mit der Cosmopoitan. «Das Spiel mit der Schwerkraft beansprucht alle Muskeln, auch solche, die wir im normalen Alltag kaum nutzen. Auch die tiefgelegene, stabilisierende Muskulatur in Rumpf und Beinen wird aktiviert.»

Anspruchsvoll und wirksam

Das ist auch spürbar. Mit Trampolinfitness kann man sich binnen kurzer Zeit auspowern. Deswegen sind die vorgesehenen einmütigen Pausen nach jeder Einheit auch notwendig. Die Schritte sind aus dem Bereich der Aerobic übernommen, darunter Tip Toe, Heel, Scissors oder Bounce-Balance. Auf 50 Minuten Hüpfaction folgen Dehnübungen zum Ausklingen.

Ein positiver Nebeneffekt: Weil die Federung der Muskeln zwar intensiv aber nur von kurzer Dauer ist, muss man danach keinen Muskelkater befürchten. Der schnelle Wechsel von Be- und Entlastung trainiert zudem das Herz-Kreislauf-System und wirkt der Entstehung von Orangenhaut entgegen.

(L'essentiel/ga)