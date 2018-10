Sind Frühaufsteher wirklich besser im Job?

Es ist mittlerweile das Idealbild des produktiven Managers: Er steht morgens extrem früh auf, joggt eine Stunde und hat seine Mails schon abgearbeitet, bevor er überhaupt im Büro auftaucht.

Viele internationale Top-Shots schwören auf das frühe Aufstehen – etwa Twitter-CEO Jack Dorsey. Sein Tag beginnt um 5 Uhr. Er meditiert 30 Minuten, absolviert anschließend drei Runden seines 7-Minuten-Workouts und macht sich dann denn ersten Kaffee. Die acht Kilometer zu seinem Büro läuft er zu Fuß. Er sei glücklich, auf diese Art Zeit für sich selbst zu finden, sagt Dorsey.

«Mein Wecker klingelt um 3.55 Uhr»

Für Langschläfer und Morgenmuffel mag eine solche Morgenroutine nach einem Albtraum klingen. Nicht so für den Schweizer Gian R.* Er hat eine Führungsposition in der Medienbranche – und startet noch früher in den Tag als der Twitter-CEO: «Wenn ich Frühdienst habe, klingelt mein Wecker um 3.55 Uhr.»

Als Erstes checkt R. die Nachrichten, dann geht's unter die Dusche. Während er sich seinen Morgen-Shake macht, liest er seine Mails. Manchmal liegt er noch eine kurze Sporteinheit ein, bevor um 5.30 Uhr der Bus Richtung Büro fährt.

Für R. ist es der ideale Weg, um «hochzufahren», wie er sagt. Er genießt die ruhige Zeit in den frühen Stunden des Tages, bevor die Hektik beginnt: «Der Morgen ist wie ein unbeschriebenes Blatt.»

Chefs bevorzugen Frühaufsteher

Morgenmenschen haben tatsächlich Karrierevorteile. Das besagt etwa die Studie des deutschen Biologen Christoph Randler. «Was den beruflichen Erfolg anbelangt, haben Morgenmenschen die besseren Karten», sagte er zur «Harvard Business Review». Frühaufsteher seien proaktiv und hätten tendenziell bessere Schulnoten. Dadurch landeten sie an besseren Unis, was wiederum die Karrierechancen verbessere. «Abendmenschen hingegen passen nicht so gut in die betrieblichen Zeitpläne.»

Schlechte Nachrichten für Langschläfer sind auch die Erkenntnisse des amerikanischen Management-Professors Christopher M. Barnes. Laut seiner Untersuchung werden Mitarbeiter, die früh bei der Arbeit erscheinen, von ihren Chefs besser bewertet – auch wenn sie nicht mehr leisten als ihre Kollegen, die abends länger bleiben.

Abendmenschen sind intelligenter

Sollten sich also alle, die im Job etwas erreichen wollen, zum frühen Aufstehen zwingen? Nein, sagt Schlafforscher Christian Cajochen. Gegen seine innere Uhr zu arbeiten, könne sogar schädlich sein (siehe Interview).

Einen Trost für Abendmenschen hat Biologe Randler: «Studien belegen, dass sie intelligenter und kreativer sind als Frühaufsteher, einen besseren Sinn für Humor haben und aufgeschlossener sind.» Auch diese Eigenschaften würden einen großen Nutzen für Firmen bringen.

*Name der Redaktion bekannt. (vb)

(L'essentiel)