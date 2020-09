Sneakermess lockt viele Besucher trotz Corona

Die Organisatoren der Sneakermess hatten im Vorwelt der Veranstaltung alle Hände voll zu tun, damit sie trotz Pandemie am Sonntag in der LuxExpo stattfinden konnte. Die Zahl der gleichzeitigen Besucher wurde auf 850 begrenzt, es gab einen genauen Einlassplan zur Begrenzung der Warteschlangen, Schutzmasken waren selbstverständlich Pflicht und die Zahl der Austeller war reduziert, um vier Meter breite Korridore garantieren zu können. «Die Herausforderung war enorm», räumt Veranstalter Ronny ein. «Und doch war es mit 1200 Vorverkäufen und den Eintritten des Tages unsere beste Veranstaltung, was die Besucherzahlen betrifft.»

«Es gibt weniger Verkäufer als im letzten Jahr, aber ich habe gefunden, was ich suche», lächelt Pitt, der Zuhause eine Sammlung von ein Dutzend Sneakern im Wert von 300 bis 400 Euro sein Eigen nennt. «Ich dachte, die Krise würde Auswirkungen haben, denn es ist wie ein Aktienmarkt. Aber die Preise und die Kaufkraft der Menschen haben sich nicht verändert», erklärt Raphaël, ein Designer aus Lille, dessen Bestseller am Samstag für 700 Euro verkauft wurde.

Manche Paare sind sogar Tausende von Euro wert. «Sobald eine Berühmtheit sie trägt, steigt ihr Preis um 200 oder 300 Euro», berichtet der 17-jährige Arthur, der mit seiner Mutter gekommen ist und kurz davor steht, sein Budget um «1000 Euro» zu überschreiten!

(Nicolas Martin/L'essentiel)