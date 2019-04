Diese sechs Typen trifft man im Schrebergarten an

Wer einen Schrebergarten hat, will die Natur erleben, an der frischen Luft sein und Abstand zum Alltag gewinnen, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Die meisten Befragten fühlen sich nach dem Besuch in ihrem Gärtchen entspannter, wenn auch 15 Prozent die Gartenarbeit als stressig empfinden. So wundert es nicht, dass Schrebergärten begehrt sind. Was einst als spießig galt, ist heute hip. Und so trifft man da auch auf ganz unterschiedliche Menschen. In der Bildstrecke seht ihr eine Typologie der Schrebergärtner.

(L'essentiel/mst)