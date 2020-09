Hier lauern im Haushalt Stromfresser

Überall im Haushalt lauern Energiefresser. Wenn man sie kennt und seine Gewohnheiten ändert, kann man sich langfristig einfach den Geldbeutel aufbessern.

Stromsparen durch Wassersparen

Beim Thema Wassersparen muss unterschieden werden, ob es um kaltes oder um warmes Wasser geht. Während kaltes Wasser in der quasi im Übermaß vorhanden ist, steckt im Warmwasser viel Energie. Um ohne Komfortverlust einiges an Energiekosten einzusparen, gibt einfache Möglichkeiten: Die Hände mit kaltem Wasser zu waschen, beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen zu lassen und kurz zu duschen statt zu baden, reduziert den Verbrauch des kostbaren Guts Wasser und senkt die Stromkosten.

Ineffiziente Geräte

Nach EU-Vorgaben müssen bestimmte elektrische Geräte mit einer Energieetikette versehen werden. Diese gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Geräte. Je nach Effizienzklasse lässt sich mit effizienten Küchengeräten eine Menge Energie sparen. Kühlgeräte beispielsweise müssen über eine Energieetikette verfügen. Diese gibt Auskunft über Energieverbrauch, Energieeffizienz, Schallpegel und Kühlinhalt. Der Energieverbrauch von Kühlschränken und Gefriergeräten nimmt seit Jahren ständig ab. Vor allem die deutlich besseren Isolationen ermöglichen bei den aktuell besten Geräten Stromeinsparungen von bis zu 80 Prozent. Ein Neukauf eines Kühlgeräts sollte also unbedingt geprüft werden.

Zu kalt eingestellte Kühlgeräte

Die individuell eingestellten Temperaturen in den Kühlfächern haben einen Einfluss auf den Energieverbrauch von Kühlgeräten. Bei einer Innentemperatur von vier statt sechs Grad benötigt ein Kühlschrank zehn Prozent mehr Strom. Im Sommer oder wenn stark geheizt wird und die Raumtemperaturen höher sind, wird mehr Kühlleistung als im Winter benötigt. Für die meisten Lebensmittel ist eine Temperatur von fünf Grad Celsius ideal, allenfalls ist für bestimmte Produkte wie beispielsweise Fisch eine etwas tiefere Temperatur sinnvoll. Die kühlste Temperatur in einem Kühlschrank herrscht übrigens meistens im untersten Regal über den Schubladen. Mit einer Einstellung 3 bis 5 liegt man im Sommer meist richtig, im Winter genügen häufig die Stufen 1 bis 3.

Beleuchtung

Egal ob Hausbesitzer oder Mieter – Kaum irgendwo ist es so einfach Strom zu sparen, wie bei der Beleuchtung. Am Anfang einer Gebäudeplanung gilt es, eine ausreichende Tageslichtversorgung sicherzustellen. Ist es dank der Sonne im Gebäudeinnern hell genug, ist weniger künstliche Beleuchtung notwendig. Mit einer guten Tageslichtplanung kann nebst der Beleuchtungsenergie auch Heizenergie eingespart und das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude beträchtlich gesteigert werden. Für eine energieeffiziente Beleuchtung führt außerdem kein Weg an LED-Lampen vorbei. Diese sind doppelt so effizient wie Leuchtstofflampen und bis zu zehnmal effizienter als Halogenlampen. LED-Lampen überzeugen nicht nur durch Energieeffizienz, sondern schneiden auch in Sachen Beleuchtungsqualität und Lebensdauer am besten ab. Neben der Wahl der richtigen Leuchtmittel und Leuchten kann auch ein Überdenken der Beleuchtungsgewohnheiten viel zur Senkung des Stromverbrauchs beitragen.

Waschen bei zu hohen Temperaturen

Waschmaschinen brauchen am meisten Energie für das Aufwärmen des Wassers, je nach Quelle sind es bis zu zwei Drittel des Gesamtenergieverbrauchs eines Waschvorgangs. Mit modernen Waschmitteln genügt für leicht bis mittelmäßig verschmutzte Wäsche in vielen Fällen eine Waschtemperatur von 30 Grad. Bei tiefen Temperaturen wird zudem das Gewebe geschont. Mit 30 Grad lässt sich bis 70 Prozent Strom sparen gegenüber einer 90-Grad-Wäsche und bis 20 Prozent gegenüber einer 40-Grad-Wäsche. Bei 30 Grad ist eine Höherdosierung des Waschmittels gegenüber wärmeren Waschtemperaturen nicht nötig. Alle modernen Waschmaschinen und die meisten angebotenen Waschmittel sind heute für Kaltwaschen geeignet.

(L'essentiel/Stephanie Sigrist)