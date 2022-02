Mutige tragen 2022 Hosenstiefel

Künftig musst du dich nicht mehr entscheiden, welches Paar Schuhe du zu deinen Hosen kombinieren sollst, das erledigen ab sofort Hosenstiefel für dich. Geht es nach den Luxusbrands, werden Schuh und Hose jetzt zu einem Kleidungsstück.

Kanye Wests neue Freundin Julia Fox besuchte die Paris Fashion Week in einem Look mit Hosenstiefeln von Diesel und wurde darin tausendfach abgelichtet:

Doch schon vor Julia Foxs Auftritt an der Fashion Week schlichen sich die Hosenstiefel in unsere Feeds. Das vor allem über Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian. Die 41-Jährige raubte an der Met-Gala letzten Jahres allen den Atem, als sie in ihrem Ganzkörperanzug mit Hosenstiefeln von Balenciaga auftauchte:

Wie es scheint, hat es ihr der Look richtig angetan. Scrollt man nur kurz durch ihr Instagram, gibt es von Kim einige Looks in Hosenstiefeln:

Dabei sind die meisten von Kims Hosenstiefel-Looks von Avantgardist Balenciaga. Das Modelabel ist sozusagen zur Hausmarke der Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West (der sich neuerdings Ye nennt) geworden.

Die beiden wurden in den vergangenen Wochen abermals in Balenciaga-Looks abgelichtet. Das ist kein Zufall: Demna Gvasalia, Creative Director von Balenciaga, ist einer von Yes besten Freunden und Kim ist sogar das Gesicht der neuesten Balenciaga-Kampagne:

Von Balenciaga zu Diesel

Balenciaga war eines der ersten Luxushäuser, das die Hosenstiefel auf die Bildfläche holte. Einen Blick darauf enthüllte das Modehaus mit Sitz in Paris zum Beispiel bei seiner Kollaboration mit den Simpsons, wo die Figur Waylon Smithers in Hosenstiefeln und roter Traumrobe über den Laufsteg schreitet:

Wenige Monate später zeigt Balenciaga in seinem Hacker-Project mit Gucci weitere Modelle von Hosenstiefeln, die kurze Zeit später auch Stars wie Miley Cyrus…

…und Beyoncé ausführen:

Bei Diesel haben die Hosenstiefel zum ersten Mal bei der Show für Frühling und Sommer 2022 ihren Auftritt. Das ist auch die erste Kollektion vom neuen Diesel-Kreativchef Glenn Martens. Früher war Martens beim Pariser Label Y/Project – jetzt bringt er einen Hauch Avantgardismus zu Diesel.

Vom Overknee zum Hosenstiefel

Schon vergangenes Jahr zeichnete sich der Trend zum überlangen Stiefelschaft ab. Mode-Influencerinnen und Stars zeigten sich zuhauf in Overknee-Stiefeln. Kim Kardashian trug zum Beispiel ein Paar mit Camouflage Print:

Und auch in der High Fashion waren die Stiefel ein Thema. Creative Director Anthony Vaccarello zeigte bei Saint Laurent für Herbst und Winter 2021 seine Version von Overknee-Stiefeln:

Dieses Jahr hieven Luxushäuser den Trend zum langen Schaft nun aufs nächste Level und lassen Schu

(L'essentiel/Johanna Senn)