Das sind die Trend-​​Frisuren 2021

Sich die Haare abzuschneiden oder umzufärben ist wie ein neues Lebenskapitel zu beginnen. Darauf hast du inmitten der Pandemie bestimmt auch Lust. Promis wie Rihanna oder Model Taylor Hill übrigens auch und haben sich teilweise radikal neue Hairstyles verpasst. Hier also die vier wichtigsten Frisuren-Trends für den kommenden Frühling.

1. Der Vokuhila

Crazy Aktionen bei Miley Cyrus sind eigentlich nichts Neues. Trotzdem war ihr Hair-Umstyling letzten Frühling gewöhnungsbedürftig. Denn die Sängerin hatte sich im Mai von Mama Tish einen Vokuhila – auch Mullet genannt – schneiden lassen, der an die grässlichen 80er-Jahre-Frisuren wie bei Dieter Bohlen oder Tennis-Star André Agassi erinnert. Nichtsdestotrotz hat es der Haarschnitt, der sich durch einen Pony auf der Stirn, kurzes Haar an den Seiten und schulterlanges Haar am Hinterkopf auszeichnet, inzwischen zu einer DER Trend-Frisuren für den Frühling entwickelt. Zumindest bei Stars wie Rihanna, die mit einem Vokuhila das neue Jahr begrüßt hat …

… und sogar zeigt, dass der Vokuhila aka Mullet auch Sex-Appeal hat.

2. Der Undercut

Demi Lovato kannten wir bislang nur mit langen, welligen Haaren. Nach der Trennung von ihrem Verlobten Max Ehrich im September machte die Sängerin dann letzten November kurzen Prozess mit ihren Haaren. Und setzte auf eine ähnlich krasse Frisuren-Veränderung wie schon zuvor Miley oder Riri. Glücklicherweise ist Demis kurzer Pixi mit Undercut nicht ganz so gewöhnungsbedürftig wie der Mullet, hat absolut Trend-Potenzial und …

… sieht auch mit pinkfarbener Coloration toll aus!

3. Farbakzente

Apropos bunte Haare: Farbakzente im Haar sind diesen Frühling gefragt wie nie. Diese kannst du gut bei einzelnen und zuvor gebleichten Strähnen – wie Hairstylistin Meg Schipani an Haarmodel @jbeanssssss mit einzelnen Haarsträhnen in Sorbet-Grün zeigt – anwenden.

Oder du flechtest dir buntes Haar in deine Braids, wie bei Model Karly Loyce gesehen, die hierfür auf sattes Königsblau setzt.

4. Der «The Queen’s Gambit»-Effekt

Die Netflix-Miniserie über die berühmt-berüchtigte Schachmeisterin Beth Harmon ist nicht nur bei den diesjährigen Golden Globes tüchtig eingefahren – Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet –, «The Queen’s Gambit» gilt auch als eine der Hauptinspirationen für die Frisurentrends diesen Frühling. Weshalb du bald ziemlich viele Rotschöpfe auf der Straße sehen könntest.

Dass du für den angesagten Vintage-Bob-Hairstyle mit mittellanger Retro-Welle und Seitenscheitel nicht unbedingt rote Haare brauchst, zeigt dir die Mikrofluencerin Ashlee. Warum also nicht nachmachen?

(L'essentiel/Irène Schäppi)