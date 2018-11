Hier kostet ein Zimmer über vier Millionen Euro

«Diese spektakuläre Wohnung liegt über dem prestigeträchtigen Hotel Pierre an der Fifth Avenue und punktet mit einer bombastischen Aussicht über den Central Park und die Skyline von Manhattan.» Die Beschreibung einer 5-Zimmer-Wohnung im Herzen New Yorks klingt vielversprechend und verlockend. Und es wird noch besser: «Wahrlich, das ist die Traumwohnung für all jene, die eine unglaubliche Aussicht und einen vollen Hotel-Service schätzen», ist auf der Website des edlen Immobilien-Maklers Sotheby's International Realty zu lesen.

Der Traum zerplatzt schnell

Bevor Sie nun das Portemonnaie zücken, sollten Sie jedoch weiterlesen. Zum Verkauf stehen insgesamt fünf Zimmer, die sich wie folgt aufteilen: ein kleines Studierzimmer, ein mittelgroßes Wohnzimmer, eine kleine Bibliothek und zwei relativ überschaubare Schlafzimmer. Dazu kommen zwei bescheidene Ensuite-Bäder (verdächtig: Im Inserat gibt es keine Fotos) und eine Küche, die so klein ist, dass man sich darin kaum um die eigene Achse drehen kann.

Und was soll der Spaß kosten? Halten Sie sich fest! 20 Millionen Euro. Immerhin: Für diesen stolzen Batzen residieren Sie an einer der exklusivsten Adressen der Welt.

(L'essentiel/lme)