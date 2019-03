Dieser Trick macht Pizza in der Mikro wieder knusprig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Egal ob Pizza, Pasta, Quiche oder Schnitzel! Mit einer Mikrowelle in der Küche kann man fast alles aufwärmen. Dennoch sollten Sie dabei auch einige wichtige Dinge beachten. Denn nicht jede Speise sollte man auf gleiche Art und Weise aufwärmen!

So kann beispielsweise nur ganz durchgegartes Fleisch bedenkenlos in der Mikro erwärmt werden. Die Fleischreste immer mit einem geeigneten Deckel oder einem zweiten Teller abdecken. Das verhindert das Austrocknen.

Wie Sie Pizza, Reis, Püree und Saucen am besten in der Mikrowelle oder in der Pfanne wieder aufwärmen, erfahren Sie im Video.

(L'essentiel/wil)