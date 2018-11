Der Welt geht der Sand aus

Das gibt es doch wie Sand am Meer – dieser Spruch könnte auf eine Sache bald nicht mehr zutreffen: der Sand selbst wird laut Experten knapp auf der Erde. Das Wissenschaftsmagazin «Science» warnte vor kurzem, dass der begehrte Rohstoff zur Neige geht. Das ist nicht nur für Sommerurlaube an Traumstränden schaden, denn was viele nicht wissen: Sand wird in nahezu allen Lebensbereichen eingesetzt.

Sei es auf Baustellen, in der Kosmetik und Elektronik, Sand wird gebraucht und lange nicht jeder Sand kann für die gewünschten Zwecke verwendet werden. So ist der Wüstensand durch den Wind so fein geschliffen, dass er nicht mehr im Hausbau genutzt werden kann. Bisher werden Schwimmbagger eingesetzt, um Sand aus Flüssen, Seen und den Meeren zu fördern, dies wirkt sich jedoch auch auf das Ökosystem vor Ort aus.

Gibt es eine Sand-Mafia?

Teils werden sogar Stimmen laut, die von einer Sand-Mafia sprechen, die rund um den Globus im Einsatz ist. Ein besonders aufsehenerregender Fall von Sand-Diebstahl ist schon bekannt: Ein ganzer Sandstrand in Jamaika wurde sozusagen über Nacht abgetragen.

Forscher arbeiten derzeit an Alternativen und Methoden, um Baustoffe zu recyceln oder auch den feinen Wüstensand in Zukunft nutzbar zu machen.

(L'essentiel/fee)