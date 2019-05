So beeinflussen Social Media 10-​​ bis 15-​​Jährige

An der von 2009 bis 2017 stattfindenden Langzeitstudie von Amy Orben und ihren Kollegen nahmen über 12.000 10- bis 15-Jährige teil. Die Akademiker fragten etwa danach, wie viele Stunden pro Tag sie auf Social Media verbringen oder wie zufrieden sie in unterschiedlichen Lebensbereichen (Familie, Schule, Aussehen etc.) seien.