Fünf Hacks, die dich sofort glücklich machen

Das ganz große Glück lässt sich nicht an den Haaren herbeiziehen. Es kommt und geht. Eine innere Zufriedenheit und eine nachhaltig glücklichere Weltsicht lassen sich aber trainieren. Wir verraten, mit welchen fünf Tricks der Glücksforschung du sofort etwas für dein Wohlbefinden machen kannst.

1. Sei dankbar

Wenn wir für etwas dankbar sind, produziert unser Körper die Botenstoffe Dopamin und Serotonin – und die boosten unsere Stimmung. Du bist im Moment niedergeschlagen und weißt gar nicht recht, wofür du dankbar sein sollst? Keine Angst. Dankbarkeit kann man wie einen Muskel trainieren! Nimm dir jeden Tag einen Moment Zeit, dir drei Dinge zu überlegen, für die du an diesem Tag dankbar bist. Zum Beispiel dein warmes Bett, einen neuen Lieblingssong und deine Freundin, mit der du heute essen warst. Damit schenkst du dir einen kleinen Glücksmoment und schulst deinen Blick für das Positive – was mit der Zeit zu einer tiefen und langfristigen Zufriedenheit führt.

2. Lerne nie aus

Unser Gehirn befindet sich in einem glücklichen Zustand, wenn es weder unter- noch überfordert ist. Wenn es sich nicht langweilen muss, aber auch nicht unter unerfüllbarem Druck steht. Genau in diesem Zustand kann es optimal denken und lernen. Warst du in letzter Zeit ein wenig festgefahren und passiv? Dann ist es Zeit, wieder einmal etwas Neues auszuprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Malkurs? Oder vielleicht willst du eine neue Sprache lernen oder einmal auf einem Skateboard stehen? Genau wie Kinder strahlen, wenn Sie etwas Neues entdeckt und gelernt haben, wird auch dich die neue Erfahrung glücklicher und inspirierter machen.

3. Steh aufrecht

Die Körpersprache hat direkten Einfluss auf unsere Stimmungslage. Eine aufrechte, aber entspannte Haltung macht gleich selbstbewusster und glücklicher und kann Stress reduzieren. Zudem hat die eigene Haltung natürlich immer eine Wirkung nach außen: Wer offen und positiv auftritt, wird auch von der Umwelt als sympathisch und offen wahrgenommen und freundlicher behandelt – so wird das Wohlbefinden zusätzlich gesteigert.

4. Nicht aufschieben

Post sortieren, Kaffeetasse spülen, einfache E-Mail beantworten, Kleider versorgen statt auf den Boden schmeißen: Erledige alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort. Wenn du dich an die 2-Minuten-Regel hältst und diese Kleinigkeiten sofort erledigst, profitierst du gleich zweifach. Du empfindest ein Glücksgefühl und fühlst dich erfolgreich und organisiert, weil du etwas erledigt hast. Gleichzeitig vermeidest du, dass sich all die Kleinigkeiten ansammeln und dich irgendwann richtig nerven und überfordert fühlen lassen.

5. Geh nach draußen

Stell dir einen kühlen Wald vor, Vögel zwitschern, in der Nähe rauscht ein Bach. Stimmt dich dieser Gedanke auch sofort friedlich? Forschende haben bewiesen, dass in der Natur unser Blutdruck und Cortisolgehalt im Blut sinkt und auch der Puls zur Ruhe kommt. All das sind Indikatoren für Entspannung und Zufriedenheit. Versuche daher, wann immer möglich, kleine Gehpausen im Freien einzulegen und plane bald wieder einmal einen längeren Waldspaziergang ein.

