Bald schon Realität: Heiratsantrag auf YouPorn

Wie hält man am besten um die Hand seiner Angebeteten an? Vor dem Eiffelturm in der Stadt der Liebe? Während einer romantischen Gondelfahrt in Venedig? Oder mittels Video auf einer der größten Pornoseiten der Welt?

Auf YouPorn geht's im weitesten Sinne auch um Liebe. Und dieses Thema soll nun vertieft werden. Dabei setzt der Vize-Präsident Charles Hughes auf eine neue Rubrik. Die Sache ist recht schnell erklärt: Man stellt seiner Partnerin oder dem Partner die Frage alle Fragen. Das Video dazu wird auf einer der beliebtesten Seiten der Welt hochgeladen. In dem Fall eben YouPorn.

Bis zum 18. Juli ist noch Zeit

Unter der Aktion YouPropose wird der Clip mit der allesentscheidenden Frage auf die Pornoseite hochgeladen. Für 24 Stunden wird der Clip dann zu sehen sein.

Hughes erklärt, dass die Erwartungen an einen einzigartigen Heiratsantrag so groß wie noch nie sind. Der beste Weg zu so einer Geschichte? «Der erste Antrag auf einer Pornoseite», so Hughes.

Bis zum 18. Juli kann man sich auf YouPorn für die romantische Idee bewerben. In einem Formular soll man erklären, was das besondere an der eigenen Beziehung ist, wieso man einen Antrag auf ebendieser Seite veröffentlichen möchte und – ganz wichtig – ob man schon 18 ist.

(L'essentiel/slo)