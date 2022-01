Villa der Manson-​​Morde steht zum Verkauf

1969 töteten Anhänger von Sekten-Guru Charles Manson die Schauspielerin Sharon Tate sowie vier weitere Personen in einem Haus in den Hügeln von Los Angeles. Die zum Todeszeitpunkt schwangere 26-jährige Tate wohnte mit ihrem Ehemann Roman Polanski (83) im Haus. Dieser war zum Zeitpunkt der Attacke allerdings auf Reisen.

Die Sektenmitglieder töteten insgesamt fünf Personen, die sich im Haus aufhielten, auf brutale Art und Weise. Mit dem Blut der getöteten Tate schrieben sie unter anderem das Wort «Pig» («Schwein») an die Wand. Für ihre Taten wurden die drei beteiligten Frauen zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde allerdings nicht ausgeführt, weil der Staat Kalifornien damals die Todesstrafe abschaffte. Anführer Manson verstarb 2017 in Haft an einem Herzinfarkt.

Essen nach Beerdigung von «Full House»-Star Bob Saget fand in Villa statt

Das gesamte Anwesen «Cielo Estate» verfügt über mehrere Gebäude und erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 21.000 Quadratmetern – was der Größe von vier Fußballfeldern entspricht. Ein 75 Meter langer Pool gehört genauso dazu, wie eine Garage, die Platz für 16 Autos bietet. In den Jahren seit der Schauer-Tat von 1969 wechselte das Anwesen mehrfach den Besitzer, bevor schließlich das Tatort-Haus abgerissen wurde.

Die große Villa jedoch steht noch. Beim aktuellen Eigentümer des Grundstücks handelt es sich um Jeff Franklin (66), den Erfinder der beliebten Serie «Full House» aus den 1980er-Jahren, wie «Bild» berichtet. In der Sitcom wirkte auch Bob Saget mit, der kürzlich verstarb. Das Totenmahl nach der Beerdigung fand in dieser Villa statt. Für den Kaufpreis von 75 Millionen Euro erhält man auch mehrere Kunstwerke asiatischer Herkunft, die zur Sammlung von Franklin gehören.

(L'essentiel/Patrick McEvily)