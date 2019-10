Achtung: «Cockfishing» wird immer populärer

Es kommt wohl doch manchmal auf die Größe an. Unter dem Motto «Pimp my penis» scheint es unter Männern im Online-Dating einen Wettbewerbsdruck um ihr bestes Stück zu geben. So lassen sich einige dazu verleiten, ihn größer erscheinen zu lassen oder gleich das eigene durch ein Penisfoto von jemand anderem auszustauschen.

Die Reaktion der Frau scheint jedoch ein wenig überzogen. Das Opfer berichtet ihr peinliches Erlebnis im Netz, «um Frauen darüber aufzuklären».

‘Cockfishing’ sex trend is becoming popular and you must look out for it https://t.co/AEY8lnxf34 — I.Share (@IAMNERDIShare) October 8, 2019

Sie hatte, wie sie berichtet, «den besten Telefonsex ihres Lebens», den sie auch darauf zurückführte, dass sie im Rahmen der anzüglichen Konversation auch das stattliche Exemplar eines Penis geschickt bekommen hatte. «Er sah groß und glatt aus und hatte die richtige Menge an Venen», schreibt sie weiter. Das Foto turnte sie an und schnell wollte sie den dazugehörigen Mann treffen.

BREAKING NEWS: 'Cockfishing' becomes the latest way to con people on dating apps, as women reveal guys have sent them photos of other men's penises to make themselves seem more appealing. Alarming new dating trend is an X-rated take on the 'cat fishing' phenomenon. — Dave Vescio (@DaveVescio) October 1, 2019

Als sie «ihn» dann am nächsten Tag beim Date auspackte, stellte sie fest, dass das Modell wesentlich kleiner und behaarter war. Trotzdem hatte sie Sex mit dem Mann. Später fragte sie ihn danach. «Er erzählte mir, dass er in der Nacht zuvor in Panik geriet, also war es das erste, woran er dachte. Lange Rede, kurzer Sinn - ich war fertig mit ihm.» Den Sex bewertete sie dennoch mit 7,5 von 10 Punkten. Aber über die «Cockfishing»-Masche sei sie empört.

