60 Prozent haben im Home Office Sex in der Arbeitszeit

Das Home Office in der Corona-Zeit spiegelt nicht jenes der Zukunft wieder, davon sind Experten überzeugt. Wir alle lernen gerade dazu. Doch wo es bei manchereins an der Konzentrationsfähigkeit mangelt oder die Ablenkungen im eigenen Haushalt groß sein können (Stichwort: Wäsche aufhängen), gibt es noch andere «Nebenbeschäftigungen», denen Menschen zu Hause während ihrer Arbeitszeit nachgehen - vorausgesetzt, sie sind nicht allein. Wie eine Befragung ergeben hat, haben nämlich 60 Prozent der Angestellten im Home Office Sex.

An der Umfrage des Gleitmittelherstellers Lubelife hat somit der Großteil der Teilnehmer angegeben, während der Arbeitszeit Sex zu haben. Dazu wurden 1000 Millenials und 1000 Baby Boomer zu ihrer Arbeitsmoral und vom Stundenplan abweichenden Aktivitäten befragt. Unter den Millenials ist die Menge der Anhänger von Team Sexy-Time deutlich höher.

Das ist nicht die einzige erleuchtende Erkenntnis dieser Befragung. Zudem ergab die Umfrage, dass Menschen generell experimentierfreudiger geworden sind. 67 Prozent gaben an, dass sich ihr Sexleben seit der Quarantäne-Zeit erheblich verändert hätte. Mehr als die Hälfte hätte darüber hinaus sogar das erste Mal offen mit dem Partner/ der Partnerin über ihren Fetisch gesprochen – und ihn auch ausprobiert (45 Prozent). «Der Lockdown hat viele Dinge in das Leben der Menschen gebracht. Untersuchungen haben ergeben, dass Millennials daran arbeiten, ihr Sexualleben zu verbessern und verstärkt neue, positive Gewohnheiten anzunehmenU, so Tara Merkle, Senior Director von Lubelife.

(L'essentiel/ga)