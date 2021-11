Jetzt kommt Lila auf unsere Wangen

In den Regalen der Kosmetikabteilungen ist es schon länger zu bewundern, doch für eine Kaufentscheidung war das leuchtende Violett bisher doch ein Stücken zu intensiv. Und zugegeben, sich eine tief-lila Nuance auf die Wangen zu tupfen, klingt nicht gerade nach der natürlichsten Variante.

Tatsächlich belehrt Tiktok seine Nutzer und Nutzerinnen aber gerade eines Besseren – kann lila Blush tatsächlich für den Glow sorgen, für den sonst ein langer Spaziergang an der frischen Luft verantwortlich ist?

Auf den Typ kommt es an

Es scheint ganz so. Besonders dunklere Hauttypen mit einem warmen Unterton profitieren von der Nuance. Sie radiert den Gelbstich in der Haut aus und sorgt so für die gesunde Farbe auf den Wangen (genauso, wie lila Shampoo gelbstichige Haare wieder ins Gleichgewicht bringt).

Andersherum sollten sehr helle Typen mit einem kühlen Unterton vorsichtig sein: Lila Blush kann das Blau der Venen zusätzlich hervorheben – was für alles andere als ein waches Auftreten sorgt.

Hauttyp schnell zugeordnet

Ob man selbst auf der warmen oder eher der kühleren Seite ist, verraten übrigens deine Venen am Handgelenk: Scheinen sie blau durch, bist du ein kühler Typ. Grünliche Venen deuten auf einen warmen Unterton hin. Erkennst du beide Farben, bist du ein neutraler Typ (und kannst damit alles tragen, du Glückspilz).

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)