Boomer machen Millennials fertig

Millennials bombardieren ihre Eltern seit kurzem mit einer Antwort: «Ok, Boomer». Diese hat sich durch Beiträge auf Tiktok in Windeseile zur sarkastischen Wunderwaffe gegen alle besserwisserischen und veralteten Ansichten der Babyboomer (1946 bis 1964) entwickelt.

Den Höhepunkt erreichte der Spruch durch die neuseeländische Grünen-Politikerin Chlöe Swarbrick. «Ok, Boomer» antwortete die 25-Jährige, als ein älterer Abgeordneter während ihrer Rede zu einem Gesetzesentwurf für eine Co2-Neutralität dazwischenrief.

Nun holen die Baby-Boomer zum Gegenschlag aus. Unter dem Hashtag #Ok Millennial auf Social Media verspotten zahlreiche Boomer die Vertreter der Jahrgänge der Generation Y (1981 bis 1995) und Z (1995 bis 2010). Besonders populär auf Twitter ist ein Video, in dem sich ein Millennial mit einem Dosenöffner an einer Konservendose abmüht (siehe Video oben).

«Hey Siri, öffne die Dose!»

Das Video wurde bereits über 20.000-mal geliked und über 2000-mal kommentiert. Ein User dichtete dazu einen Dialog: «Millennial: ‹Hey Siri, öffne die Dose!›, Siri: ‹Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann.› Millennial: ‹Siri ich sagte, du solltest die Dose jetzt öffnen.› Siri: ‹Darf ich vorschlagen, einen Boomer um Hilfe zu bitten?›» Ein weiterer User schlägt vor: «Nächster Test: Sag ihm, er solle ein Telefon mit Drehscheibe bedienen.» Eine andere Person spottet: «Wetten, auf der Playstation ist er ein Genie?»

Trotzdem bekommen auch die Boomer ihr Fett weg. User werfen ihnen vor, dass der Nachwuchs nie im Haushalt habe helfen müssen oder sie das Öffnen einer Dose offenbar nie beigebracht hätten. Auch Manny Ottawa, der das Video gepostet hat, schaltete sich in die Diskussion ein und schrieb: «Ok, Millennial. Es ist immer jemand anderes schuld. So beschreibt man einen Millennial. Keine eigene Verantwortung.»

Andere User hingegen verstehen die Retourkutsche der Boomer für die Millennials nicht. «Erstaunlich, wie viele meiner Altersgenossen das #OkBoomer nicht stehen lassen können. Ich mag es», schreibt jemand.

Auslöser sei vor allem der Greta-Effekt

Ist es unvernünftig, wenn die ältere Generation mit den gleichen Waffen zurückschlägt? Dass sich Jüngere von Älteren abnabeln wollen, sei grundsätzlich normal, sagt Mediatorin Claudia Tomaschett. «Auslöser könnte vor allem der Greta-Effekt sein. Der Umweltschutz ist den Jungen ein großes Anliegen, wodurch sie sich untereinander noch mehr solidarisieren und die ältere Generation kritisieren.» Dass sich die Älteren aber explizit von den Jüngeren distanzieren, sei hingegen ein neues Phänomen.

Tomaschett vermutet, dass die meisten Eltern oder Babyboomer das «Ok-Millennial» mit Witz vertreten. Komme es durch die Floskel aber zunehmend zu Spannungen, sollten die beiden Generationen das Gespräch suchen. «Denn dann geht es wahrscheinlich um weitergehende Konflikte, die fair ausdiskutiert werden sollten.» Ansonsten bestehe natürlich die Gefahr, dass ein Keil zwischen Jung und Alt getrieben werde.

Generation X reagiert genervt

Eine Generation verfolgt den Boomer-Millennial-Zwist genervt: die Generation X (1965-1980). «Die Boomer hassen die Millennials und die Millennials hassen die Boomer, aber alle vergessen die Generation X, die beide Generationen und ihren Mist satt hat», schreibt jemand zu einem entsprechenden Meme:

