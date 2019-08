Sie ist taub, weil sie Wattestäbchen benutzte

Obwohl mittlerweile hinreichend bekannt sein sollte, dass Wattestäbchen in den Ohren nichts zu suchen haben, verwenden sie manche Menschen weiter. Auch die 37-jährige Jasmine aus Australien.

Wie Livescience.com berichtet, gehörte für sie das Ohreputzen mit den Stäbchen zur täglichen Routine. Auch dann noch, als ihr Hörvermögen auf dem linken Ohr langsam nachließ und sich stattdessen ein kontinuierliches lärmiges Geräusch einstellte.

Erst als sie Schwierigkeiten bekam, ihre Söhne zu verstehen, suchte sie einen Arzt auf. Dieser diagnostizierte eine Entzündung und verschrieb Antibiotika. Doch damit war das Gesundheitsproblem der 37-Jährigen noch nicht gebannt.

Blut am Wattebausch

Dank der Medikamente fühlte sich Jasmine zwar auf dem Weg der Besserung, aber als sie wieder einmal ein Wattestäbchen ins Ohr führte, klebte Blut an der Spitze. Sie suchte wieder einen Arzt auf, dieses Mal einen Nasen-Ohren-Spezialisten.

Dieser ordnete eine Computertomographie an. Diese offenbarte das wahre – und erschreckende – Ausmaß von Jasmines Leiden: Sie hatte sich durch die regelmäßige Anwendung der Stäbchen eine schwere bakterielle Infektion zugezogen, bei der der Erreger sich langsam durch ihren Schädelknochen fraß.

Das Problem in Jasmines Fall: ein Stück Baumwollfaser, das seit etwa fünf Jahren in ihrem Gehörgang steckte, eiterte und löste die Infektion aus.

Wattestäbchen gehören nicht in die Ohren

In einer fünfstündigen Operation gelang es den behandelnden Ärzten, das vereiterte Wattestück aus Jasmines Ohr zu entfernen und den zerstörten Gehörgang ihrer Patientin zu rekonstruieren. Laut Newsweek.com hatte die 37-Jährige Glück im Unglück. Denn hätte sie mit dem Arztbesuch länger gewartet, hätte sie nicht nur ihr Hörvermögen, sondern auch ihr Leben eingebüßt.

Damit es anderen Menschen nicht so ergeht, hat Jasmine entschieden, ihren Fall öffentlich zu machen – um andere vor durch Wattestäbchen ausgelösten Gesundheitsproblemen zu bewahren. «Die Stäbchen gehören nicht in die Ohren», weiß sie nun.

Gefährlich und sinnlos

Mit ihrer Warnung steht sie nicht allein da. Auch Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO) wissen um die Gefährlichkeit von falsch benützten Wattestäbchen. Der US-Verband hat bereits 2017 einen einen Leitfaden veröffentlicht, der über das richtige und gesunde Reinigen der Ohren informiert. Darin wird nochmals eindringlich dargelegt, wie gefährlich und sinnlos der Einsatz von Wattestäbchen ist.

Wie so vieles am menschlichen Körper ist auch das Ohr ein ausgeklügeltes Organ, das durchaus die Fähigkeit hat, sich selbst zu reinigen. Das Ohrenschmalz wird vom Körper produziert, um die Ohren zu reinigen, zu schützen und zu schmieren. Dreck, Staub und andere kleine Partikel kleben am Schmalz und werden so daran gehindert, weiter ins Ohr vorzudringen.

Der Körper richtet es schon selbst

Kieferbewegungen beim Essen und Sprechen sowie das Hautwachstum helfen dabei, den alten Ohrenschmalz nach außen zur Ohrmuschel hin zu befördern. Dort fällt er entweder von selbst ab, oder kann gefahrlos beim Duschen, mit einem Waschlappen oder dem Zipfel eines Handtuchs entfernt werden.

Wer dagegen mit einem Stäbchen im Ohr herumstochert, sabotiert den Selbstreinigungsprozess und macht alles nur schlimmer. Da ein Stäbchen nie allen Schmalz aufnehmen kann, stößt man ihn immer wieder aufs Neue zurück ins Ohr, von wo ihn der Körper ja eigentlich weghaben will.

