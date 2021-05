Tiffany verkauft Verlobungsringe für Männer

Ein schlichtes silbernes Band mit einem (möglichst großen) Diamanten: Für seine Solitär-Verlobungsringe, verpackt in einer Box in ikonischem Türkis, ist das Haus Tiffany weltweit bekannt.

Mehr als ein Viertel des Jahresumsatzes generiert der US-Schmuckhersteller laut dem Branchenportal «Business of Fashion» mit Verlobungsringen. 184 Jahre lang gab es die Ringe nur für Frauen. Jetzt bringt das Traditionshaus zum ersten Mal auch Verlobungsringe für die männliche Kundschaft auf den Markt.

Die Kollektion ist nach dem Gründer der Marke, Charles Lewis, benannt und im Design klassisch gehalten: Die Ringe sind entweder in Titanium oder Platin erhältlich und geziert von einem Diamanten mit bis zu fünf Karat.

«Die Linie ehrt das langjährige Vermächtnis des Juweliers in Sachen Liebe und Inklusivität und ebnet den Weg für neue Traditionen», heißt es in einer Medienmitteilung.

Inklusivität oder Berechnung?

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in über 30 Ländern anerkannt. Da ist es kaum verwunderlich, dass Tiffany eine Linie für die queere Kundschaft anbietet. Auf Social Media freuen sich viele darüber, dass eine große Brand wie Tiffany auf Inklusivität setzt. Ein Twitter-User schreibt: «Schön, dass Tiffany endlich in unserer Zeit ankommt.»

Happy to see Tiffany finally catching up with the times ????https://t.co/GaK2gfW3Qh — Sploosh (@NomiMalonei) May 1, 2021

Doch mit der neuen Kollektion hat Tiffany nicht nur die LGBTIQ-Kundschaft im Auge. So sind Verlobungsringe für Männer auch in Hetero-Beziehungen öfter ein Thema. Auf der Mode-Suchplattform Lyst stieg die Nachfrage nach Verlobungsringen für Männer von 2018 zu 2019 um fast 70 Prozent.

Einige Twitter-Userinnen und -User wittern deshalb pures Kalkül. Eine Userin schreibt: «Wie wäre es, wenn alle den Verlobungsring einfach ganz weglassen?» Auch das Design scheint nicht allen zu gefallen: «Die sehen aus wie Winterreifen», schreibt ein User.

How about everyone skips the engagement ring instead https://t.co/dntwAoRJ7m — Margaret Ryznar (@MargaretRyznar) April 30, 2021

Eine andere Twitter-Userin schreibt: «Mein Mann und ich haben uns schon vor 17 Jahren Verlobungsringe gegeben, aber mach nur, Tiffany.»

lol @sigepcory and i gave each other engagement rings 17 yrs ago but go ahead tiffany's https://t.co/j9Yzg4qdOu — Megan Myers (@meganemyers) April 30, 2021

(L'essentiel/Johanna Senn)