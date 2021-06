Forschende warnen vor Werbung in Träumen

Wir müssen unsere Träume vor der Werbeindustrie schützen – das fordern 40 Schlafforschende in einem offenen Brief, in dem sie vor dem Missbrauch der sogenannten TDI (targeted dream incubation) warnen, einer Methode, mit der man Träume auf bestimmte Themen lenken kann. Davon berichtet das «Science Magazin».

«TDI-Werbung ist keine Spielerei, sondern gefährliche Verführung mit realen Konsequenzen», schreiben die Autoren des Briefes. «Träume in die Köpfe von Menschen zu pflanzen, um Produkte zu verkaufen, ganz zu schweigen von süchtig machenden Substanzen, wirft wichtige ethische Fragen auf.»

Erster Einsatz beim Superbowl

Mit der Erwähnung von süchtig machenden Substanzen beziehen sich die Verfasser auf einen ganz bestimmten Fall: Weil die US-Biermarke Coors Light keine Werbespots während des Superbowls zeigen konnte, ging sie einen neuen Weg. Sie zeigte in den Tagen vor dem Superbowl einigen Freiwilligen einen speziellen Werbespot (siehe Video), der Bilder und Klänge von «Wasserfällen, Bergen und natürlich Coors» enthielt, wie die Seite Futurism.com schreibt. Auf diese Weise sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu animiert werden, von der Marke zu träumen. Ein Plan, der in einigen Fällen auch aufging.

Um möglichst viele Menschen für das Experiment gewinnen zu können, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerdem eine 12er-Packung Coors umsonst bekommen, wenn sie das Video weiterleiteten.

«Keine schöne Vorstellung»

Zwar seien außerhalb des Experiments noch keine solchen TDI-Werbungen zum Einsatz gekommen, so die Forscher. Doch ihnen zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit: «Wir können die Wellen sehen, die sich zu einem Tsunami formen, der kommen wird, aber die meisten Menschen schlafen einfach nur ahnungslos am Strand», so Antonio Zadra, ein Traumforscher an der Universität von Montreal, zum «Science Magazine».

Dereinst könnten Unternehmen eines Tages intelligente Lautsprecher wie Alexa nutzen, um Menschen Töne vorzuspielen, die ihre Träume und ihr Verhalten beeinflussen könnten. Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Smart Speaker ihren Besitzern beim Sex zuhören und ihre Gespräche aufnehmen können.

«Es ist keine schöne Vorstellung, sich eine Welt vorzustellen, in der intelligente Lautsprecher, von denen etwa 40 Millionen in amerikanischen Schlafzimmern stehen, zu Instrumenten passiver, unbewusster nächtlicher Werbung mutieren», heißt es in dem Brief, der an die US-Senatorin Elizabeth Warren ging. Die Schlafforschenden fordern, Träume besser zu schützen und entsprechende Gesetze zu erlassen: «Unsere Träume dürfen nicht nur ein weiterer Spielplatz für Werbefirmen werden.»

