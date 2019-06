Fitnessstudio sendet Body-​​Shaming-​​Mail

Die Body Positivity Bewegung wird immer größer. Wie wichtig sie ist, zeigt sich daran, dass ihre Botschaft noch nicht überall angekommen ist. Das bekam unlängst eine Twitter-Userin aus den USA zu spüren, als sie eine Mail von ihrem Fitnesscenter erhielt.

Mara Reinka war schockiert. «Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll», schrieb sie auf Twitter. Sollte die Nachricht aus dem Fitnesscenter sie zum Training motivieren, hatte sie ihr Ziel jedenfalls verfehlt.

I...am horrified by this promotional email from @AnytimeFitness. I just don’t even know where to begin pic.twitter.com/6DOBq9sfiI