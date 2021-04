Diese Lebensmittel werden nicht schlecht

Hast du letztens deinen Vorratsschrank aussortiert und Nudeln und Reis entsorgt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war? Schade! Denn ziemlich sicher waren diese Lebensmittel noch genießbar. Denn tatsächlich sagt das MHD - anders als das Verbrauchsdatum - nicht aus, ab wann ein etwas verdorben ist, sondern nur bis wann der Hersteller eine gewisse Qualität garantiert.

Dementsprechend sind viele Produkte weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar und somit ideal für Menschen, die gerne einen Vorrat anlegen.

Wir erklären euch, welche Lebensmittel praktisch endlos haltbar sind und warum:

1. Reis

Auch geschälter Reis oder Basmatireis verdirbt nicht. Eine Ausnahme bildet nur Naturreis: Hier kann der Keimling ranzig werden.

2. Honig

Wenn er fest verschlossen ist, kühl und trocken gelagert wird, verdirbt reiner Honig nicht. Er könnte kristallisieren, doch auch dagegen gibt es einen wunderbaren Hausmannstrick. Einfach nach dem Backen das Honigglas in den noch warmen Backofen stellen. Nach zwei, drei Durchgängen sollte er wieder streichzart sein.

3. Konserven

Eingelegtes Obst, Dosentomaten un Co. halten in ungeöffneten Konserven jahrelang - und auf jeden Fall über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Vorsicht ist allerdings bei Dellen oder gar kleinen Löchern geboten. Diese bilden Schlupflöcher für Erreger.

4. Essig

Destillierter Essig wird nie schlecht. Ausgenommen davon ist Essig mit Aroma.

5. Nudeln

Unsere geliebten Nudeln sind so trocken, dass Bakterien und Pilze keine Chance haben - also verderben sie auch nicht so schnell. Eine Ausnahme bilden Vollkornnudeln. Sie enthalten den fettreichen Keimling, der mit der Zeit ranzig werden kann.

6. Hülsenfrüchte

Kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert sind getrocknete Hülsenfrüchte noch lange über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verwendbar.

7. Salz

Ein absoluter Evergreen und in jeder Küche vorhanden: Salz. Es wird niemals schlecht und verliert auch seine Wirkung nicht.

8. Zucker

Süß bis in alle Ewigkeit ist er, der Zucker. Einziger Gegner vom feinstem Zucker ist Feuchtigkeit, die aus ihm einen steinernen Klumpen macht. Also immer schön luftdicht verpacken.

9. Mehl

Gut geschützt und luftdicht verschlossen hält es viele Jahre lang.

10. Wasser

Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Wasserflaschen bezieht sich im Grunde eher auf die Flasche selbst als auf das Wasser. Das Plastik gibt mit der Zeit Weichmacher an das Wasser ab, weswegen es nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr getrunken werden sollte. Kühl und dunkel in Glasflaschen gelagert, verkommt Wasser nicht.

11. Maisstärke

Wird sie fest verschlossen aufbewahrt, so kann Maisstärke - wie Mehl - ewig halten.

12. Ahornsirup

Rein theoretisch hat Ahornsirup ein Ablaufdatum, allerdings kann man dieses verzögern. Wenn man den Sirup im Kühlschrank lagert, kann man die Haltbarkeit des wunderbar süßen und klebrigen Produkts erheblich verlängern. Lagert man die Flasche im Tiefkühlfach, wird der Inhalt sogar ewig halten.

13. Spirituosen

Alkohol konserviert und macht Spirituosen unbegrenzt haltbar.

14. Gewürze

Die Haltbarkeit von Gewürzen ist sehr lang, wenn auch nicht ganz unbegrenzt. Luft- und Lichteinflüsse können das Aroma, vor allem von gemahlenen Gewürzen, verhindern. Sie sollten einzeln, kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahrt werden. Dann steht einer langen Haltbarkeit nichts im Wege.

15. Kaffee

Kaffee kann jahrelang aufbewahrt werden. Wird er trocken gelagert, schimmelt er nicht.

Bakterien haben keine Chance

Generell gilt, je trockener das Lebensmittel ist, umso länger ist es haltbar. Denn Verderbniskeime brauchen ungebundenes Wasser, um sich zu vermehren. Zucker und Salz binden das Wasser und machen es so für Bakterien und Pilze unbenutzbar. Daher werden diese beiden auch gern zum Konservieren von Obst, Fleisch oder Fisch verwendet. Eine Ausnahme bilden Produkte aus Vollkorn wie Naturreis oder Vollkornnudeln. Sie enthalten den fettreichen Keimling, der mit der Zeit ranzig werden kann.

(L'essentiel/kiky)