Im «Januhairy» lassen Frauen die Haare sprießen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Körperenthaarung ist eines der zentralen Themen der Frauenwelt. Viel Zeit wird in Damenkreisen darauf aufgewendet über die Aufwändigkeit der verschiedenen erprobten Methoden zu diskutieren. Viele rasieren sich täglich, andere sehr regelmäßig. Doch ganz damit aufzuhören, könnten sich die wenigsten vorstellen.

Befreiter und selbstbewusster

Genau das hat Laura Jackson gewagt. Zu ihren Neujahrsvorsätzen zählt es ein gesellschaftliches Tabu zu brechen. Die 21-jährige Engländerin hatte im Zuge eines Theater-Auftritts für ihren Abschluss im Mai 2018 ihre Rasur unterbrechen müssen und danach ganz aufgehört. Immer wieder wurde sie von Mitstudenten darauf angesprochen. Auch ihre Mutter fragte sie, ob sie einfach nur faul wäre oder etwas darstellen wolle. Aber bald erkannte diese die Verdrehtheit solcher Fragestellungen und macht nun selbst mit.

Sich voll zu akzeptieren

Jetzt möchte sie andere Frauen dazu ermutigen, ein neues Körpergefühl zu gewinnen und sich von den Konventionen ein Stück weit zu entfernen oder sich einfach eine Weile nicht mehr zu quälen. «Ich habe gemerkt, dass es immer noch so viel zu tun gibt, damit wir wirklich in der Lage sind, andere voll und ganz zu akzeptieren, so wie sie sind», heißt es unter einem Foto, das Jackson mit Haaren unter den Achseln zeigt.

Das, was #movember für Männer ist, ist nun also #januhairy für Frauen. Nach nicht einmal einer Woche gibt es nun bereits über 2000 Beiträge auf Instagram unter dem Hashtag #Januhairy. Die Einnahmen aus der Aktion sollen der Wohltätigkeitsorganisation «Body Gossip Education Program» zugute kommen, das jungen Frauen dabei helfen soll ein gesundes, natürliches Körperbild zu entwickeln.

(L'essentiel/GA)