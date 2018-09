Wer keine Pickel will, sollte seine Milch klug wählen

Müesli, Kaffee, Tee – Milch passt zu vielen Dingen. Auch pur ist sie ein beliebtes Getränk. Doch trotz der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sollte man es mit dem Milchkonsum nicht übertreiben. Und das nicht etwa, weil sie ungesund ist oder dick macht, wie viele Menschen glauben. Denn wissenschaftliche Belege dafür gibt es bis heute nicht.

Grund ist vielmehr, dass Kuhmilch die Entstehung von Akne begünstigen kann. Zu diesem Schluss kommen Forscher um Ru Dai vom Ersten Krankenhaus in Ningbo in Ostchina nach der Auswertung von 72.000 Patientendaten aus aller Welt.

Deutliche Ergebnisse

Wie das Team im «Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology» schreibt, litten die Milchtrinker im Vergleich zu den Milch-Abstinenzlern 16 Prozent häufiger an Akne.

Besonders groß war die Zunahme der Akne-Erkrankungen bei Magermilch. So klagten 24 Prozent der Magermilch-Trinker über Pickel. Bei den Konsumenten fettarmer Milch waren es 14 Prozent und bei den Konsumenten von Vollmilch 13 Prozent.

Dieser Zusammenhang konnte allerdings nur in Europa und Amerika nachgewiesen werden, in Regionen also, in denen sich die Bewohner nach westlichen Standards ernähren.

Weitere Studien notwendig

Da Magermilch das Aknerisiko am deutlichsten steigert und auch fettarme Milch für das Hautbild offenbar schlimmer ist als Vollmilch, ist es unwahrscheinlich, dass Milchfett den auslösenden Faktor darstellt, so die Forscher. Stattdessen vermuten sie die Ursache beim Milcheiweiß.

Weil magere Milch weniger sättigt, so die Hypothese von Dai und seinen Kollegen, wird sie in größeren Mengen getrunken als Vollmilch. Und das wiederum erhöht die Aufnahme von Milcheiweiß. Ob das tatsächlich der Fall ist, sollen weitere Untersuchungen zeigen. Bis dahin sollte Aknebetroffene Milch – und vor allem Magermilch – vorsichtshalber meiden.

(L'essentiel/fee)