Übernachte bei Carrie aus «Sex and the City»

«In New York sucht man immer einen Job, eine Wohnung oder einen Freund», sagt Carrie Bradshaw in der ikonischen Serie. Ihre Wohnung findet man jetzt aber hingegen ganz easy: Zwei glückliche Fans der TV-Serie «Sex and the City» dürfen im November jeweils eine Nacht in einer Nachbildung von Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker) berühmtem Apartment in New York verbringen. Mit der Aktion bei Airbnb wird nicht nur der 23. Geburtstag der beliebten Show gefeiert, sondern auch eine Fortsetzung auf HBO beworben, die im Dezember starten soll.

Wer sich immer gefragt hat, wie sich eine Kolumnistin eine solche Wohnung an der Upper East Side leisten kann, kann jetzt aufatmen: Die Übernachtung kostet nur 23 Dollar, der Preis ist angelehnt an den 23. Geburtstag von Sex and the City, das 1998 zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte.

Begrüßung durch Carrie und Fotoshooting inklusive

Wer den Aufenthalt gewinnt, wird sogar von Carrie Bradshaw begrüßt – zumindest aus der Ferne. Schauspielerin Sarah Jessica Parker wird die Gäste via Video begrüßen. Dazu gibt es Cosmopolitans und ganz viel TV-Nostalgie: Neben dem Schreibtisch mit Carries Laptop und dem typischen 2000er-Telefon ist der blaue, begehbare Kleiderschrank eindeutig das Highlight des Apartments.

Im Kleiderschrank befinden sich einige Kult-Teile aus der Serie, darunter zum Beispiel das Tütü von Patricia Field, das Carrie im Intro trägt. Ebenfalls vorhanden sind einige Stilettos, die ikonische Eiffelturm-Tasche und der rote Cowboy-Hut, den Carrie bei einer Begegnung mit Big und Natasha an einer Beach-Party trägt. Die Gäste dürfen sich aber nicht nur durch die Berge von Kleidern und Schuhen durchprobieren, es gibt auch ein Fotoshooting.

Nicht die erste Werbeaktion dieser Art

«Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans Carries New York jetzt ganz anders erleben können!», sagt Sarah Jessica Parker in der Mitteilung von Airbnb. Das Apartment befindet sich übrigens nicht wirklich an der Upper East Side, sondern im Stadtteil Chelsea. Gewinnerinnen oder Gewinner müssen die Anreise nach New York selbst organisieren.

Airbnb hat bereits öfter berühmte Häuser oder Wohnungen für Werbeaktionen vermietet. So konnte man bereits eine Nacht in der Villa von «Der Prinz von Bel-Air» verbringen, in Winnie Puuhs Waldhütte und dem Haus aus dem Horrorfilm-Klassiker «Scream». Interessierte können sich ab dem 8. November für die beiden Aufenthalte in Carries Apartment bewerben.

