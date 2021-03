Fünf Fehler, die Du beim Haare waschen machst

Du fragst dich jetzt gerade bestimmt: «Was soll man denn beim Haarewaschen falsch machen können?». Das ist uns ähnlich gegangen. «Meine Haare werden so schnell fettig» oder «Es fühlt sich manchmal so an, als hätte ich mein Shampoo nicht richtig ausgewaschen» und «Ich habe eine trockene, schuppige Kopfhaut» sind Sätze, die wahrscheinlich schon jeder einmal gesagt hat. Was zeigt, beim Haare waschen kannst Du tatsächlich einiges falsch machen.

Hier also ein paar Fehler, die wir künftig vermeiden:

1. Hetzen

An alle Morgenduscher und Morgenduscherinnen, die die Uhr im Nacken haben: Nehmt euch Zeit, die Haare richtig nass werden zu lassen. Einmal den Kopf unter die Brause halten reicht oft nicht, vor allem bei dickem Haar. Lieber noch mal über Kopf ordentlich mit Wasser spülen, sonst lässt sich das Shampoo nicht gut verteilen.

2. Übertreiben

Es braucht weder eine Riesenmenge Shampoo, damit es richtig schäumt, noch musst du es auf dein gesamtes Haar auftragen. Das Shampoo kommt nur auf den Kopf, der Conditioner nur in die Längen. Wer zu viel benutzt, hat schneller fettiges Haar – und verschwendet Shampoo.

3. Zu heiß waschen

Beachte beim Haarewaschen, dass das Wasser nicht zu heiß ist. So schonst du deine Kopfhaut und hast künftig nicht mit trockenen Spitzen oder aufgerauten Längen zu kämpfen.

4. Sofort Conditioner verwenden

Zwischen Shampoo, Conditioner oder Maske empfiehlt es sich, das Haar kurz zu frottieren. Das heißt, du drückst es im Handtuch leicht zusammen. So hat es die perfekte Oberfläche, damit die Produkte richtig wirken können.

5. Trocken rubbeln

Nach dem Duschen solltest du das Haar nicht mit dem Handtuch rubbeln. Deine Kopfhaut mag das gar nicht und dankt es dir mit der Überproduktion von Talg oder Schuppen. Lieber wieder nur leicht frottieren – so hast du mit handtuchtrockenem Haar eine bessere Basis für Stylingprodukte.

(L'essentiel/Luise Philine Pomykaj)