Elf Tipps, um den Tag effizient zu nutzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Beste aus dem Tag machen

Der Tag hat für alle 24 Stunden. Manchmal wird man aber das Gefühl nicht los, das gewisse Menschen mehr in dieser Zeit schaffen als andere. Woran liegt das? Wir zeigen, welche Tricks effiziente Menschen anwenden, um stressfreier durch den Alltag zu kommen. In der Bildstrecke finden Sie Kniffe, um Ihren Tag besser einzuteilen. So erledigen Sie vieles schneller, entspannter und haben dazu mehr Zeit für Dinge, die wirklich zählen.

Was ist Ihr Trick, um möglichst produktiv voranzukommen? Verraten Sie es uns im Talkback und helfen Sie anderen Leserinnen und Lesern!



(L'essentiel/gss)