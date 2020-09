Fiat 500e La Prima – Dolce Vita unter Strom

«Glaubst du an die Wiedergeburt?», fragte Leonardo di Caprio bei der Präsentation des neuen Fiat 500e – der Hollywoodstar ist Werbebotschafter des kleinen Stromers. Und «neu» trifft es auf den Punkt: Die Italiener bekennen sich voll zur Elektromobilität und werden die Ikone nur noch mit E-Antrieb anbieten.

«Für uns ist es nicht die dritte Modellgeneration – es ist die dritte Wiedergeburt», sagt Fiat-Chef Olivier François und spricht damit die Geschichte des Cinquecento an, der 1957 in einigen Ländern die individuelle Mobilität revolutioniert hat und 2007 in einer modernen Interpretation auferstanden ist. «Nun gehen wir mit dem neuen 500e ‹all in› und schauen nicht zurück. Das ist ein gewagter Schritt bei einem Modell mit dieser legendären Historie – doch für uns ist es der einzig sinnvolle Schritt.»

Und der ist gelungen, wie der 5-Punkte-Check nach den ersten Probefahrten mit dem Fiat 550e La Prima beweist:

Design

Eine gelungene Weiterentwicklung, mit vielen Designelementen des UR-500 aus 1957 bestückt. Wer den Topolino bis jetzt geliebt hat, wird auch den Neuling ins Herz schließen.

Interieur

Schlicht statt opulent, aber großzügig. Natürlich mit großem Touchscreen und überraschend hochwertigen Materialien.

Konzept

Obwohl der Fiat 500e primär als Stadtfloh konzipiert ist, schafft er theoretisch über 400 Kilometer. Das ist konkurrenzlos. Und auch die 320 realistischen Kilometer sind top.

Spaßfaktor

Spaß pur dank 118 PS (87 kW). Vor allem in der Stadt und auf der Landstraße. Ein Auto zum Verlieben.

Preisfrage

Die 33.800 Euro für den Erstling sind ein fairer Preis.

(L'essentiel/Dieter Liechti)