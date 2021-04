Macht Chlorophyll-​​Wasser reine Haut?

Tiktok, Instagram und Twitter sorgen bekanntlich für viele «neue» Trends im Bereich Beauty und Lifestyle. Manches kennt man, manches kennt man nicht und auf manches wäre man niemals selbst gekommen. Ein neuer Trend der Influencer zeigt die tägliche Dosis Chlorophyll, die angeblich die Haut reiner und schöner machen und das Immunsystem stärken soll. Doch, stimmt das auch?

Was ist denn Chlorophyll?

Zunächst sollten wir einmal eine Frage beantworten: Was genau ist denn Chlorophyll? Chlorophyll ist – salopp gesagt – das Blattgrün. Durch Organismen, die die Photosynthese betreiben, erhält die Pflanze die grüne Farbe. Prinzipiell also «Bio» und nichts Schlimmes, denn wir nehmen unbewusst täglich mit jedem grünen Lebensmittel (Petersilie, Spinat, Broccoli oder Gurken etc.) Chlorophyll zu uns.

Erhältlich in Apotheken

In der Apotheke gibt es mittlerweile auch Chlorophyll in Tropfen- oder Kapselform. Täglich mit Wasser verdünnt getrunken, versprechen sie tatsächlich einen positiven Effekt auf den Körper. Studien zur oralen Einnahme gibt es aber noch nicht. Dermatologen geben aber – wie passend – grünes Licht zu dieser Beauty-Idee und sind sich einig, dass der Verzehr von Chlorophyll in keinem Fall schaden kann. Auch eine antioxidative Wirkung gegen schnelle Hautalterung kann möglich sein, da das Blattgrün auch entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften – direkt auf die Haut aufgetragen – mitbringt.

Man kann es also ruhig einmal versuchen, nach dem Motto: Hilft's nix – schadet's nix!

