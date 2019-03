Dieses Haus soll einem Hurrikan standhalten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Arkup #1, so der offizielle Name des «schwebenden» Hauses, ist ein 23 Meter langes, zweistöckiges Luxus-Hausboot mit etwas mehr als 400 Quadratmetern Wohnfläche. Es wurde vom holländischen Architekturbüro Waterstudio.NL entworfen und an der Miami Yacht Show erstmals vorgestellt.

Hurrikansicher

Was das Arkup speziell macht, sind seine hydraulischen Stelzen: Diese können das Haus bei Bedarf anheben und sollen es zusätzlich stabilisieren – laut den Entwicklern soll es so in der Lage sein, einen Hurrikan der Stufe 4 (Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern) zu überstehen.

Dazu kommen Solarpanels, eine Regenwasser-Aufbereitungsanlage und diverse Annehmlichkeiten. Das Hausboot lässt sich mit einer Geschwindigkeit von sieben Knoten (rund 13 Stundenkilometer) bewegen. Im Haus gibt es ein Wohnzimmer mit Essbereich, eine Küche und ein Badezimmer. Im oberen Stockwerk gibt es insgesamt vier Schlafzimmer, jedes mit einer eigenen Toilette. Kostenpunkt: 5,5 Millionen Dollar.

(L'essentiel/mst)