Mascara soll nach sechs Monaten entsorgt werden

Wimperntuschen gehören für fast jede Frau zur täglichen Routine oder werden spätestens aufgetragen, wenn eine Date-Night ansteht. Es handelt sich bei der Mascara um einer der ältesten Kosmetikartikel. Schon die Ägypterinnen und auch Ägypter in der Antike haben ihren Wimpern damit den perfekten Augenaufschlag verliehen. Damals allerdings noch mit angemischten Pulver und einem Applikator.

Heute hat sich das Bürstchen und ein geschlossenes Plastikgefäß eingebürgert. Dieses kann überallhin mitgenommen werden und ist dementsprechend praktisch. Doch aufgepasst!

Warum deine Augenflüssigkeit Mascara toxisch macht

In der Augenflüssigkeit sind Bakterien enthalten, die über das Bürstchen aufgenommen werden. Anschließend wird dieses wieder in den Container gesteckt. Jetzt kommt der nicht so ganz appetitliche Part der Geschichte: Dort werden Bakterien regelrecht gezüchtet. Besonders wenn man die Wimperntusche an warmen Orten, wie im Badezimmer, aufbewahrt, haben es die Bakterien kuschelig und freuen sich.

Von Augen- bis Bindehautentzündung

Wer ein Brennen nach dem Auftragen der Mascara bereits seit längerem verspürt: Das kann an der überschrittenen Haltbarkeitsdauer liegen! Die kleine Angabe auf der Rückseite, die mit «6 M» betitelt ist, bedeutet ein halbes Jahr und nach diesem sollte die Mascara schleunigst entsorgt werden.

Sonst kann es zu bösen Bindehaut- oder Augenentzündungen kommen. Und das zahlt sich «nur» für den perfekten Wimpernaufschlag wahrlich nicht aus.

(L'essentiel/mia)