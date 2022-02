Käse wird weltweit am häufigsten geklaut

Ein Bericht des britischen Centre for Retail Research, in dem 1187 Detailhandelsketten in 43 Ländern befragt wurden, hat herausgefunden, welches Lebensmittel am häufigsten in die Tasche wandert. Besonders beliebt bei Supermarktdieben sind demnach teure Parmesan-Sorten, die teils gar weiterverkauft werden.

Statt Wein und Schokolade

Käse sei damit einem höheren Diebstahlrisiko ausgesetzt als Schokolade oder Alkohol. Und das ist noch nicht alles: Käseraub ist laut dem Bericht sogar so gängig, dass über vier Prozent des weltweit hergestellten Käses gestohlen werden.

Käse auf dem Schwarzmarkt

«Die Gründe dafür sind einigermaßen klar, darunter die hohe Nachfrage, die kleinen mobilen Formate, die es leicht machen, das Produkt zu verbergen und die leichte Entsorgung durch Diebe», heißt es im «Global Retail Theft Barometer».

«Menschen in Ländern, in denen Käse in der Maße noch als Luxus-Genussmittel gilt, sind bereit, einen hohen Preis für solche Ware zu zahlen.» Das sei der Hauptgrund, weshalb die meisten professionell geplünderten Käsestücke auf dem Schwarzmarkt landen und zu einem höheren Preis als üblich verkauft werden. Am häufigsten sei das bei Parmesan der Fall.

Im Jahr 2016 klauten Käsebanditen laut Onlinemagazin «Times Of India» sogar Käse im Wert von etwa 160.000 US-Dollar und eine Käserei stellte eine Belohnung von 500 Dollar für jene Person aus, die den Käsedieb fangen würde.

(L'essentiel/Luise Pomykaj)