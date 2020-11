So strukturierst du am besten dein Essverhalten

Vielen Menschen fällt es im Homeoffice schwer, das eigene Essverhalten zu strukturieren. Betroffene von Essstörungen berichten von vermehrten Rückfällen. Wie können wir uns in Zeiten von Corona gesund ernähren? Was kann Ernährung in schwierigen Zeiten zu unserem Wohlbefinden beitragen?

Plane deine Mahlzeiten

Kaufe weiterhin sorgfältig ein. Überlege dir für jeden Tag, was du zu den Hauptmahlzeiten essen willst, und koche möglichst oft selbst.

Der Mix machts

Iss ausgewogen und probiere nicht, die Gelegenheit des Homeoffice für einseitige Diäten zu nutzen. Regelmäßige und vielfältige Nahrungszufuhr erhöht die seelische und körperliche Widerstandskraft.

Sei konsequent

Mache zwischen den Mahlzeiten Pausen, in denen du die Küche nicht betrittst. Ständige Gänge zum Kühlschrank erhöhen das Risiko für Essanfälle.

