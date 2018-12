Wie süß darf ein Suizid aussehen?

Psychische Gesundheit und suizidale Tendenzen sind keine Themen, die in Japans Gesellschaft und Kultur einen hohen Stellenwert innehaben. Im Gegenteil – das Sprechen über Depressionen ist ein klares Tabu im Land des Lächelns. Und das, obwohl kein anderer Staat der Welt eine höhere Selbstmordrate verzeichnet.

Um mit diesem Stigma zu brechen und zu klar nach außen zu zeigen, was in ihrem Inneren vorgeht, tragen japanische Jugendliche und junge Erwachsene, die sich als Anhänger des Trends «Yami Kawaii» («Süßer Schmerz») sehen, einen ganz bestimmten Style – eine Mischung aus pastellfarbenen, fast kindlichen Klamotten mit makaberen Accessoires wie Messern, Rasierklingen und blutigen Pflastern.

Platz für psychische Krankheiten

Der relativ neue Trend entstand Anfang des Jahres im japanischen Hipster-Viertel Harajuku. Der typische Yami-Kawaii-Style basiert auf der Vorlage einer herzigen, depressiven Manga-Figur Menhera-Chan, die Gegenstände wie Spritzen, Pillen, Blut und Messer zelebriert und dadurch Zerbrechlichkeit und emotionale Instabilität repräsentieren soll. Menhera (メンヘラ) stammt von einem japanischen Slang-Ausdruck, der sich auf geistig instabile Menschen bezieht.

Yami Kawaii würde in unserer westlich geprägten Gesellschaft wohl als extrem beleidigend und triggernd gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen angesehen werden. In einem Land wie Japan jedoch, in dem es wenig Platz und Akzeptanz für Diskussionen über psychische Erkrankungen gibt, ist es fast so etwas wie eine kleine Revolution.

Gefährlicher Modetrend oder wichtiges Statement?

Es ist zwar schade, dass ein morbider Modetrend – der oft zurecht als Romantisierung oder gar Parodie einer sehr ernstzunehmenden Krankheit kritisiert wird – für manche Betroffene als einziger Weg betrachtet wird, ihren Schmerz an die Außenwelt zu kommunizieren.

Trotzdem ist Yami Kawaii ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Nämlich in die, dass psychische Erkrankungen für viele Menschen Teil einer Realität sind, die vielleicht nicht schön ist, aber dennoch wahrgenommen werden muss.

(L'essentiel/Tillate)