Das ist Englands schmalstes Haus

An einem malerischen Sträßchen in London steht dieses außergewöhnliche Haus. Das Spezielle daran: Es ist nur gerade 1.82 Meter breit. Aber was dem Haus an Breite fehlt, das macht es mit Höhe wieder wett: Es hat fünf Stockwerke. Für 950.000 Pfund (1,05 Millionen Euro) könnte es bald dir gehören.

Viel Platz, trotz 1.82 Meter Breite

Das Haus hat 96 Quadratmeter, die sich auf fünf Stockwerke mit Parkettböden verteilen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Foyer. Im ersten Untergeschoss gibt es eine Küche, ein Esszimmer und große Glastüren zu einem kleinen Garten.

Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei Zimmer, die als Schlaf- oder Wohnzimmer verwendet werden können – und der Zugang zur Terrasse. Im zweiten Obergeschoss findet sich ein Ankleidezimmer und ein Bad, im dritten Obergeschoss ein weiteres Wohn- oder Schlafzimmer. Das oberste Schlafzimmer hat ein eingebautes Bett mit Blick auf die Stadt.

Baugrund unbekannt

Warum das schmale Haus so gebaut wurde ist nicht ganz klar. Es soll sich aber, laut dem Verkaufsbeschrieb, nicht um ein sogenanntes «Spite House» handeln – es wurde also nicht gebaut, nur um die Nachbarn zu ärgern. So oder so: Die ehemaligen Besitzer haben das Häuschen gepflegt und mit der Nähe zum öffentlichen Verkehr ist es ein Schnäppchen.

(L'essentiel/Meret Steiger)