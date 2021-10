In Italien gibt es wirklich Pizza mit Wurst und Pommes

Seine Pizza in Bella Italia wird ein junger Amerikaner wohl nie wieder vergessen. Vermutlich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse bestellte er mitten in Rom auf gut Glück und bekam eine Pizza mit Würstchen, Pommes, Ketchup und Mayonnaise serviert, wie sein Bruder auf Reddit teilte.

Die User kamen nicht darumherum sofort ein paar Scherze zu reißen: «Das ist ein großes 'f ** k you American», schrieb ein Benutzer und bekam dafür viel Zustimmung. Eine andere Person kommentierte: «Das gleiche ist einem Familienmitglied von mir passiert. Ich denke, es ist entweder eine Sprachbarriere oder eine 'F ** k-Touristen'-Sache.»

Pizza Paperino für Kinder

Dabei handelt es sich bei der ungewöhnlichen Pizza doch nur um ein in Italien beliebtes Gericht für Kinder. «Das ist eine Version von Pizza Paperino (Donald Duck). Wie der Name schon vermuten lässt, wird sie hauptsächlich von Kindern bestellt. Wenn man googelt, findet man haufenweise Bilder von fragwürdigen Pizzen mit Pommes und Würstchen. Nach meiner Erfahrung hat es nichts mit Touristen oder Amerikanern zu tun, es ist nur eine Pizza mit zwei billigen Zutaten, die bei Kindern beliebt sind. Quelle: in Rom geboren und aufgewachsen, hat früher in einer Pizzeria gearbeitet.»

Ein anderer Reddit-User fügte hinzu: «Es ist mehr oder weniger ein Kindergericht. Und viele Kinder mögen es ohne Sauce (das ist meine letzte Erfahrung mit wählerischen Essern)», erklärte er zu der fehlenden Tomatensauce.

Da sollte wohl jemand vor seiner nächsten Reise nach Italien ein wenig Italienisch lernen.

(L'essentiel/kiky)