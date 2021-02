15 Weinbegriffe mit denen Du gut angeben kannst

Avinieren

Seife ist der größte Feind des Weines. Darum sollte man das Glas immer ein bisschen mit Wein ausschwenken. (Terry Vlisidis on Unsplash)

Darunter versteht man das Schwenken einer kleinen Menge Wein im Glas oder der Karaffe. Der Sinn dahinter ist, Gerüche oder Seifenreste vom Glas abzuwaschen, die den Geschmack beeinflussen könnten.

Blockbuster

Eine Flasche Ornellaia könnte man durchaus als Blockbuster bezeichnen. Sie wäre aber auch was für Etikettentrinker. (Ornellaia.com)

Kinos haben derzeit eh geschlossen, darum ist dieser Begriff nicht in der Filmwelt anzusiedeln. Im Wein-Kontext spricht man von einem Blockbuster, wenn der Tropfen eine echte Bombe ist, also von Alkohol, Farbe, Tannin und Dichte nur so strotzt.

Böckser

Riecht er unangenehm nach faulen Eiern, Knoblauch oder gekochtem Kohl, hat der Wein einen Böckser und sollte zurückgegeben werden.

Depot

Dekantieren des Weines hilft, das Depot in der Flasche zu behalten. Ausserdem führt man dem guten Tropfen dabei Sauerstoff zu. (Theme Photos on Unsplash)

Weinrückstände setzen sich im Laufe des Reifeprozesses als Depot am Boden der Flasche ab und sind ganz normal. Sie sollten jedoch dort bleiben, weil sie oft bitter und sandig schmecken.

Etikettentrinker

Diese, etwas abschätzig gemeinte, Bezeichnung benutzt man für Menschen, die nur Weine von bekannten Winzerinnen und Regionen trinken – also mehr auf die Marke, als auf das Produkt schauen.

Firne

Beschreibt einen Weingeschmack, dem man das Alter deutlich anmerkt.

Jeroboam

Hier sehen wir eine normale 7,5 Deziliter Flasche Wein auf einem Bett. Diese Grösse nennt man schlicht und einfach Bouteille. (Elle Kennedy on Unsplash)

Ist eine 5-Liter-Flasche Wein. Besonders Bordeaux reift gerne in dieser Flaschengröße, weil er wegen des Volumens darin besonders gut altern kann. Aber Vorsicht! Bei Champagner fasst eine Jeroboam nur drei Liter.

Kirchenfenster

Schwenkt man Wein im Glas, läuft er in dickflüssigen Bögen am Glasrand ab. Je weiter die Bögen sind, desto weniger Alkohol hat der Wein. Je spitzer, desto höher der Alkoholgehalt.

Lieblich

Bezeichnet einen süßlichen Wein. Die Menge an Zucker ist dabei klar geregelt. Er muss mindestens 18 Gramm und höchsten 45 Gramm Restzucker pro Liter aufweisen.

Nervig

Ist ein Weißwein nervig, muss das nicht zwingend störend sein. (Big Dodzy on Unsplash)

Diesen Begriff benutzen Weinkennerinnen und Weinkenner, wenn sie von jungen, lebhaften und säurebetonten Weißweinen sprechen.

Sortenrein

Bedeutet schlicht und einfach: Dieser Wein besteht aus nur einer einzigen Traubensorte. Werden verschiedene Rebsorten miteinander gemischt, also der Wein verschnitten, spricht man von Cuvée, Assemblage oder Blend.

Terroir

Ohne Terroir wachsen keine Reben – ohne Reben gibt es keinen Wein. (Sven Wilhelm on Unsplash)

Diesen Begriff kannst du auspacken, wenn du ein bisschen angeben willst und den Boden, in dem die Reben wachsen, beschreiben möchtest. Terroir beschreibt aber nicht nur die Bodenbeschaffenheit (kalkig, schiefer- oder eisenhaltig), sondern schließt auch klimatische, geografische und kulturelle Faktoren in die Beschreibung ein. Vereinfacht gesagt werden unter Terroir alle natürlichen Faktoren zusammengefasst, die Einfluss auf den Wein haben.

Toasten

Der Holzgeschmack von Eichenfässern ist im Wein sehr willkommen. Damit er aber nicht zu intensiv wird, toastet man die Fässer. (Marvin L on Unsplash)

Getoastet werden Eichenfässer, damit das Holz nicht zu viel Geschmack an den Wein abgibt. Je länger man das Fass über Feuer toastet, desto schwächer schmeckt der Wein nach Holz.

Verschlossen

Will sich der Wein dir nicht öffnen, hilft nur eines – warten und lagern. (Oscar Nord on Unsplash)

Wie bei Menschen, ist auch ein verschlossener Wein schwer zugänglich und gibt seine Aromen nicht richtig oder nur sehr zögerlich preis. Meist handelt es sich dabei um junge Weine und darum hilft auch gutes Zureden nichts – sondern nur (jahrelanges) warten.

Vertikale Verkostung

Um zu merken, wie sich ein identischer Wein über die Jahre und mit den verschiedenen Jahrgängen verändert, musst du ihn vertikal, spricht von verschiedenen Jahrgängen, verkosten.

