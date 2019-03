Zukunftsboten auf Schnee und Eis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schnee, Eis und klirrende Kälte sind eine echte Herausforderung für Elektromotoren, Hochvoltbatterien und die Leistungselektronik von Elektroautos – daher müssen die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit dieser Komponenten auch unter extremen Bedingungen getestet werden. BMW tut dies zurzeit mit den drei neuen Elektro-Modellen iX3, i4 und iNext im schwedischen Arjeplog am Rande des Polarkreis. Die Bayern unterhalten dort wie einige andere Hersteller ein Winter-Testzentrum. Auch die Fahrwerksregelsysteme dieser neuen Elektromodellen müssen in Nordschweden ihre volle Funktionsweise bei diesen Bedingungen unter Beweis stellen.

Ein SUV mit 400 Kilometer Reichweite

BMW hat zwar mit dem i3 bereits ein Elektro-Auto auf dem Markt, doch so richtig durchstarten wollen die Münchener mit diesen drei neuen Modellen. Der SUV iX3 soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, eine maximale Reichweite von 400 Kilometer bieten und mit bis zu 150 kW aufgeladen werden können; gebaut wird er am chinesischen Produktionsstandort Shenyang.

Das viertürige Coupé i4 soll mit einer Akkuladung bis zu 600 Kilometer weit kommen und mit sportlichen Fahrleistungen begeistern. Die Markteinführung ist für 2021 geplant, gebaut wird der i4 in München. Und der iNext ist eine Art Zukunftsbaukasten von BMW in den Bereichen automatisiertes Fahren, Connectivity und Elektroantrieb. Der in Dingolfing gebaute iNext soll ebenfalls 2021 auf den Markt kommen und eine Reichweite von 600 Kilometer schaffen.

(L'essentiel)